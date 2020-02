Alignement des NBA All-Star Game 2020: partants et réserves

Les équipes du NBA All-Star Game 2020 sont définies, et les meilleurs joueurs de la ligue s’affronteront le 16 février à Chicago dans un jeu remanié avec 500000 $ pour la charité à cheval sur le résultat. La NBA a annoncé un tout nouveau format pour le All-Star Game cette semaine, qui se jouera désormais avec un quatrième trimestre non chronométré et comprendra un hommage intégré à Kobe Bryant. Vous pouvez lire toutes les nouvelles règles ici.

Les réserves All-Star ont été révélées jeudi soir, et il y avait quelques snubs notables de la gamme. Le gardien des Wizards Bradley Beal, qui marque en moyenne 28,7 points par match cette saison, n’a pas obtenu sa première sélection d’étoiles en carrière. Dans l’Ouest, Devin Booker et Paul George ont tous deux été exclus de la formation. Les 14 réserves ont été sélectionnées par les entraîneurs de la NBA.

Les capitaines des équipes d’étoiles LeBron James et Giannis Antetokounmpo choisiront leurs équipes lors d’un repêchage en direct le 6 février (19 h 00 HE, TNT).

Voici la liste complète du jeu All-Star NBA 2020, en commençant par les capitaines et les débutants:

LeBron James (capitaine)

Apparition au jeu des étoiles: 16e

© Noah K. Murray-USA TODAY Sports

Giannis Antetokounmpo (capitaine)

Apparition au jeu des étoiles: 4e

© Jeff Hanisch-USA TODAY Sports

Trae Young

Apparition au jeu des étoiles: 1er

© Jason Getz-USA TODAY Sports

Kemba Walker

Apparition au jeu des étoiles: 4e

© Bob DeChiara-USA TODAY Sports

Pascal Siakam

Apparition au jeu des étoiles: 1er

© John E. Sokolowski-USA TODAY Sports

Joel Embiid

Apparition au jeu des étoiles: 3e

© Steve Mitchell-USA TODAY Sports

Luka Doncic

Apparition au jeu des étoiles: 1er

© Troy Wayrynen-USA AUJOURD’HUI Sports

James Harden

Apparition au jeu des étoiles: 8e

© Thomas Shea-USA TODAY Sports

Kawhi Leonard

Apparition au jeu des étoiles: 4e

© Derick E. Hingle-USA AUJOURD’HUI Sports

Anthony Davis

Apparition au jeu des étoiles: 7e

© Gary A. Vasquez-USA AUJOURD’HUI Sports

Jimmy Butler

Apparition au jeu des étoiles: 5e

© Steve Mitchell-USA TODAY Sports

Bam Adebayo

Apparition au jeu des étoiles: 1er

© Steve Mitchell-USA TODAY Sports

Ben Simmons

Apparition au jeu des étoiles: 2e

© Brett Davis-USA TODAY Sports

Khris Middleton

Apparition au jeu des étoiles: 2e

© Benny Sieu-USA TODAY Sports

Kyle Lowry

Apparition au jeu des étoiles: 6e

© Jesse Johnson-USA TODAY Sports

Domantas Sabonis

Apparition au jeu des étoiles: 1er

© Isaiah J. Downing-USA AUJOURD’HUI Sports

Jayson Tatum

Apparition au jeu des étoiles: 1er

© Bob DeChiara-USA TODAY Sports

Nikola Jokic

Apparition au jeu des étoiles: 2e

© Ron Chenoy-USA TODAY Sports

Damian Lillard

Apparition au jeu des étoiles: 5e

© Soobum Im-USA AUJOURD’HUI Sports

Rudy Gobert

Apparition au jeu des étoiles: 1er

© Ron Chenoy-USA TODAY Sports

Brandon Ingram

Apparition au jeu des étoiles: 1er

© Ken Blaze-USA TODAY Sports

Chris Paul

Apparition au jeu des étoiles: 10e

© David Berding-USA TODAY Sports

Donovan Mitchell

Apparition au jeu des étoiles: 1er

© Ron Chenoy-USA TODAY Sports

Russell Westbrook

Apparition au jeu des étoiles: 9e

© Troy Taormina-USA TODAY Sports

.