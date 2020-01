Alignement du NBA All-Star Game 2020: capitaines et partants

Pour la troisième année consécutive, Giannis Antetokounmpo et LeBron James s’affronteront en tant que capitaines d’équipe dans le match des étoiles.

LeBron James est 2-0 en tant que capitaine contre Antetokounmpo depuis que la NBA a changé le format de jeu All-Star en 2018, et il a remporté le prix MVP cette année-là.

Les 10 entrées ont été déterminées par un mélange de vote des fans, de vote des joueurs et de vote des médias. Les entraîneurs de la NBA détermineront les sept joueurs de réserve de chaque conférence, qui seront annoncés le 30 janvier. LeBron et Giannis feront leur choix dans le repêchage des étoiles le 6 février (19 h 00 HE, TNT). Les capitaines d’équipe sont autorisés à sélectionner n’importe lequel des joueurs du groupe All-Star, quelle que soit la conférence.

L’entraîneur des Lakers Frank Vogel et le personnel des Lakers serviront d’entraîneur pour l’équipe LeBron en 2020, tandis que l’équipe Giannis sera entraînée par le personnel de l’équipe de la Conférence de l’Est avec le meilleur record jusqu’au 2 février. L’entraîneur des Bucks, Mike Budenholzer, n’est pas admissible à entraîner l’équipe Giannis, comme il a entraîné une équipe d’étoiles l’an dernier.

Voici les démarreurs All-Star 2020:

LeBron James (capitaine)

Apparition au jeu des étoiles: 16e

Giannis Antetokounmpo (capitaine)

Apparition au jeu des étoiles: 4e

Trae Young

Apparition au jeu des étoiles: 1er

Kemba Walker

Apparition au jeu des étoiles: 4e

Pascal Siakam

Apparition au jeu des étoiles: 1er

Joel Embiid

Apparition au jeu des étoiles: 3e

Luka Doncic

Apparition au jeu des étoiles: 1er

James Harden

Apparition au jeu des étoiles: 8e

Kawhi Leonard

Apparition au jeu des étoiles: 4e

Anthony Davis

Apparition au jeu des étoiles: 7e

