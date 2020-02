Alignement officiel de Barcelone contre Getafe dans le match de la Ligue de Santander aujourd’hui

Il Barcelone recevoir le Getafe au Camp Nou dans un match vital pour les aspirations des deux équipes. Les Catalans veulent continuer à se battre pour la première place de la Ligue de Santander, qui détient actuellement le Real Madrid avec trois points de plus que l’équipe catalane.

Alignement officiel de Barcelone: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, De Jong, Arthur; Messi, Griezmann et Ansu Fati

Setién récupère Gerard Piqué pour ce match, après que le centre a perdu le duel contre Betis pour l’accumulation de cartons jaunes. La vérité est que le Barça ne traverse pas son meilleur moment. Ils parviennent à obtenir les matchs avec une certaine souffrance, mais le jeu de l’équipe n’est toujours pas convaincant et l’entraîneur commence à être interrogé.

Contre Levante et Betis, ils ont gagné au minimum, ce dernier avec un come-back inclus et assez controversé. Lenglet a fini par être éjecté et ne pourra pas aider ses coéquipiers devant une équipe en amont. Le Getafe de Bordalás passe par un grand moment de forme et veut le confirmer en donnant la cloche contre le Barça, et ainsi s’installer en Ligue des champions après le match nul entre l’Atlético et Valence à Mestalla.