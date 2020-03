Alignement officiel de Barcelone contre la Real Sociedad lors du match de Liga Santander d’aujourd’hui

Quique Setién sort avec tout dans la gamme officielle de Barcelone mesurer à Société réelle dans le Camp Nou. Les azulgranas vont commencer par Rakitic, qui entre par Arturo Vidal, et avec Braithwaite jusqu’à former un trident à côté de Messi et Griezmann. L’avant fait ses débuts en tant que starter.

La composition officielle de Barcelone devant la Royal Society se trouvent: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, Rakitic, De Jong, Braithwaite, Messi et Griezmann.

Barcelone reçoit la Real Sociedad au Camp Nou lors de la 27e journée de la Ligue de Santander, un duel que les Catalans arrivent après avoir perdu le leadership de la Classique et dans lequel ils sont mesurés à grandir à Saint-Sébastien après avoir réalisé la passe pour la finale de la Copa del Rey.

Depuis mars 1986, la Real Sociedad ne gagne pas en championnat au Camp Nou, mais les txuri-urdines ont montré au cours des derniers matchs qu’ils pouvaient déranger le Barça et atteindre un sommet de leur esprit.