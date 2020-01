Alignement officiel de Barcelone contre Leganés dans le match de Copa del Rey aujourd’hui

Quique Setién a officialisé l’alignement de Barcelone pour se mesurer aux Leganés au deuxième tour de la Copa del Rey. L’équipe catalane cherchera à surmonter l’ensemble de concombres après la défaite qu’ils ont subie contre Valence à Mestalla.

Alignement officiel de Barcelone contre Leganés: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Vidal, De Jong; Messi, Griezmann, Ansu Fati.

Barcelone voudra laisser le coup sûr en Ligue contre Valence et cherchera le rachat devant Leganés en huitièmes de finale de la Copa del Rey. Le projet de Quique Setién n’a pas commencé avec la meilleure assise possible et tentera de faire gagner sa victoire contre Madrid pour rester en vie dans cette compétition.

Dans cette compétition, ils avaient déjà éliminé, souffrant, Ibiza dans les seizièmes en s’imposant 1-2 avec un doublé d’Antoine Griezmann. C’était un avertissement à ceux de Quique Setién, qui a décidé de prendre ses meilleurs joueurs pour ce match pour éviter les surprises.