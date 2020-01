Alignement officiel de Barcelone contre Valence dans le match de la Ligue de Santander aujourd’hui

Quique Setién il arrête les expériences et sort avec tout à Valence – Barcelone de la Ligue de Santander. Les Catalans jouent la tête dans l’un des domaines les plus difficiles de la Ligue et donc l’entraîneur cantabrique tire son meilleur onze avec la présence de Messi, Piqué et Busquets, qui a reposé la Coupe.

Les onze de Barcelone contre Valence sont: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, De Jong, Arthur; Messi, Ansu Fati et Griezmann.

Ce duel contre Valence intervient après une terrible frayeur mercredi dernier à Ibiza. Setien il a innové à Copa del Rey et l’expérience était presque claire pour l’entraîneur cantabrique lors de son deuxième match en tant qu’entraîneur de Barcelone.

Ce qui est certain, c’est que Setien Il ne s’est pas émerveillé lors de ses deux premiers matchs. Lors de ses débuts contre Grenade, Barcelone a souffert de marquer et n’a pu le faire que grâce à un stellaire Messi qui a donné les trois points à l’équipe après le match contre une équipe nasride avec dix joueurs.