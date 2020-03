Alignement officiel de l’Atlético contre Séville dans le match de la Ligue de Santander d’aujourd’hui

Il Athlète de Madrid Il a une date bien marquée sur le calendrier, mais vous ne devez pas négliger l’engagement qui sert de médiateur avant celui attendu le 11 mars sur Anfield Road. Diego Pablo Simeone parie sur un alignement ambitieux mesurer un Séville dans les heures basses et immergé dans la régularité et un jeu qui ne satisfait pas son hobby, mais qui peut être un rival très dangereux si les onze hommes choisis par Cholo ne vont pas dans l’herbe du Metropolitan Wanda.

Alignement de l’Atlético de Madrid contre Séville. Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Beautiful; Saul, Koke, Llorente, Correa; Joao Felix, Morata.

L’une des principales victimes de l’Atlético de Madrid dans la formation était connue à l’avance. Thomas Partey, l’un des numéros fixes de Cholo cette saison, ne peut pas jouer contre Séville pour accumulation de cartons jaunes, avec 10 déjà dans ce qui va à la Liga Santander. En l’absence du Ghanéen, le système ne change pas mais les noms changent, par obligation.

L’Atlético et Séville ont un dénominateur commun dans leurs derniers affrontements. Les trois dernières fois que les matelas et les sevillistas ont été mesurés sur le terrain, la rencontre s’est terminée par un nul, un résultat qui serait beaucoup plus positif à répéter pour les visiteurs, même sans laisser de bon goût dans deux équipes que prévu plus dans la dernière ligne droite de la saison.