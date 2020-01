Alignement officiel de l’Atlético de Madrid contre Cultural Leonesa dans le match de Copa del Rey aujourd’hui

L’Atlético de Madrid a officialisé la programmation pour mesurer le Leonesa culturel et sportif en huitièmes de finale de la Copa del Rey. Le Cholo Simeone introduit plusieurs changements pour donner du repos aux plus courants.

Alignement officiel de l’Atlético de Madrid contre culturel: Adam; Arias, Felipe, Hermoso, Manu Sánchez; Llorente, Saúl, Herrera, Vitolo; Joao Felix, Correa.

L’ensemble rojiblanco cherchera à éviter la surprise dans la Copa del Reet contre une équipe de Second B et tentera de remporter la victoire dans les 90 minutes sans souffrir, comme Barcelone l’a fait à Ibiza.

Ce C’est le premier match que l’Atlético de Madrid jouera dans cette nouvelle édition de la Copa del Rey après s’être débarrassé des qualifications précédentes pour avoir disputé la Super Coupe d’Espagne en Arabie Saoudite. Le Cholo Simeone tentera d’avancer le tour pour remporter une compétition qui n’a pas eu lieu depuis 2013.