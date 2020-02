Alignement officiel de Valence contre l’Atalanta dans le match de Ligue des champions d’aujourd’hui

Il Valence de Celades visite Atalanta en proie à des pertes. Jusqu’à huit joueurs sont restés en Espagne (Paulista, Garay, Florenzi, Manu Vallejo, Picccini, Rodrigo Moreno, Coquelin et Kang In Lee) à cause des blessures, donc l’entraîneur n’a pas beaucoup de marge de manœuvre pour faire l’alignement Officiel de Valence.

Alignement officiel de Valence: Jaume; Wass, Mangala, Diakhaby, Gayà; Ferran, Parejo, Kondogbia, Soler; Guedes et Maxi.

Après la blessure de Garay, la défense est restée dans les cadres puisque Paulista, blessé contre l’Atlético, n’a pas pu jouer lorsque deux matchs ont été sanctionnés. Cela a laissé le formateur che avec Mangala et Diakhaby comme la seule centrale disponible pour la cravate.

L’Atalanta est une équipe très offensive et veut profiter de cette faiblesse défensive de Valence en leur faveur, ce qui vise à éviter à l’équipe noir et blanc de rester invaincu loin de chez lui en Ligue des champions. Il faut rappeler qu’ils ont déjà gagné à domicile l’Ajax et Chelsea et ont fait match nul contre Lille après un but des Français à la dernière minute.