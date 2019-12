Alignement prévu et nouvelles de l'équipe alors qu'Ole Gunnar Solskjaer complote les quatre premiers assauts

Manchester United a le potentiel de gagner sur deux de ses rivaux de Premier League ce week-end en affrontant Watford à Vicarage Road.

Une victoire sur les Hornets en difficulté leur permettrait de jeter le gant à Chelsea et Tottenham qui joueront plus tard dimanche.

. – .

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a une belle opportunité ce week-end

Les Red Devils pourraient potentiellement dépasser Tottenham, alors qu'ils pourraient également se voir se déplacer à un point des Blues en fonction du résultat dans le nord de Londres.

Cela donnerait au manager Ole Gunnar Solskjaer un énorme coup de pouce au cours de la période des fêtes et renforcerait leurs chances de faire partie du top quatre cette saison malgré une campagne tumultueuse.

Watford et le nouveau patron Nigel Pearson ne se déplaceront pas pour United, car ils ont leurs propres soucis, assis en bas de la table et à six points de la sécurité.

Ils avaient l'air améliorés contre les leaders de la Premier League, Liverpool, alors ils pourraient surprendre à domicile, mais qui partira pour les deux équipes?

EN DIRECT sur talkSPORT

Découvrez tous les commentaires en direct à venir sur notre réseau ce week-end …

Middlesbrough vs Stoke (vendredi, 19 h 45) – talkSPORT 2

Everton vs Arsenal (samedi, 12h30) – talkSPORT

Aston Villa vs Southampton (samedi, 15h) – talkSPORT 2

Cardiff vs Preston (samedi, 12h30) – talkSPORT 2

Manchester City vs Leicester (samedi, 17h30) – TalkSPORT

Liverpool vs Flamengo (samedi, 17h30) – talkSPORT 2

Sheffield Wednesday vs Bristol City (dimanche, 12h) – TalkSPORT

RIP LEGEND

Martin Peters, meilleur buteur de la Coupe du monde 1966 pour l'Angleterre, décède à l'âge de 76 ans

NOUVELLE ÈRE

Les joueurs d'Everton sont "vraiment ravis" de travailler sous Carlo Ancelotti

guérissez bientôt

Un ancien défenseur de Man United, Daley Blind, diagnostiqué d'une maladie cardiaque

ARRONDISSEMENT

Leeds s'incline à Fulham, West Brom se tient, la course sans victoire de Charlton se poursuit

pl résultats

Almiron remporte enfin la victoire à Newcastle, les Saints stupéfient Villa et le retour des Wolves

EXPLIQUÉ

Ljungberg révèle la raison de sa sélection par équipe d'Arsenal à Everton

DERNIER

Arsenal News LIVE: Arteta en lice pour le match nul d'Everton, Ljungberg snobs Ozil

'joyeux Noël'

Le présentateur de l'AFTV Robbie Lyle et DT répondent aux manifestants furieux d'Arsenal

dernier

Liverpool News Live: Les Reds veulent Havertz, la mise à jour de Van Dijk et la constitution de la Coupe du monde des clubs

Football festif

Man City vs Leicester: commentaire de talkSPORT en direct alors que le deuxième affronte le troisième

Nouvelles de l'équipe de Watford

Les Hornets sont prêts pour un coup de pouce avant leur rencontre avec Manchester United alors qu'Adam Masina et Roberto Pererya devraient revenir dans leur équipe. Tous deux ont raté la défaite face à Liverpool.

L'absenté de longue date Jose Holebas (cheville) reste à l'écart, avec Tom Cleverley (talon), Danny Welbeck (ischio-jambiers), Sebastian Prodl et Daryl Janmaat.

Le nouveau recruteur Joao Pedro a maintenant rencontré ses nouveaux coéquipiers mais n'est pas autorisé à jouer pour eux jusqu'en janvier.

Watford XI prédit

Est-ce à quoi ressemblera Watford

Nouvelles de l'équipe de Manchester United

Il semble que la crise des blessures à Old Trafford s’atténue, mais Solskjaer n’aura pas immédiatement plusieurs joueurs vedettes.

Il a déclaré aux journalistes: «Nous récupérons les joueurs. Nous récupérons Paul (Pogba), nous récupérons Timothy (Fosu-Mensah), Eric Bailly, Diogo (Dalot) afin que ce soit quatre corps supplémentaires pour nous pour les mois à venir de toute façon.

"Diogo joue ce soir dans le match pour les jeunes (contre l'AC Milan) donc à partir de maintenant il est prêt.

«Eric, Tim et Paul ont probablement besoin d'un peu plus de temps.»

Man United a prédit XI

Sera-ce l’équipe de Manchester United de Solskjaer pour affronter Watford dimanche?

Vous pouvez écouter tous les matchs de NINE Boxing Day en Premier League en direct sur talkSPORT, talkSPORT 2 et l'application talkSPORT

. (tagsToTranslate) Premier League (t) Watford (t) Manchester United (t) Ole Gunnar Solskjaer