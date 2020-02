Alignements possibles de la 26e journée de la Ligue de Santander 2019-2020

Il Real Madrid aura l’occasion de rattraper la défaite contre le Manchester City au Bernabéu devant le Barcelone, un match dans lequel l’équipe blanche peut récupérer le leadership de la Ligue de Santander. Sans aucun doute, «la Classique» sera le match le plus remarquable de la journée 26. Alors que les deux équipes sauteront sur le gazon avec leurs alignements de départ, Société réelle, Grenade et Athlétique Ils ne peuvent pas le faire et réserver des joueurs pour le retour des demi-finales de la Copa del Rey, ce que les utilisateurs de Comunio, Biwenger, Futmondo ou Fantasy Marca devraient prendre en compte lors de leurs alignements.

Real Sociedad – Real Valladolid (vendredi, 21 h 00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Alignement possible du Société réelle: Remiro; Zaldua, Aritz, Le Normand, Monreal; Merino, Zubeldía, Odegaard; Portu, Isak, Oyarzabal.

Alignement possible du Real Valladolid: Masip; Moyano, Olivas, Salisu, Raúl García; Plano, Míchel, Alcaraz, Toni Villa; Enes Ünal, Guardiola.

Eibar – Levante (samedi, 13 h 00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Alignement possible du Eibar: Dmitrovic; Arbilla, Burgos, Bigas, Côte; Escalante, Diop; Pedro León, Orellana, Inui; Enrichir

Alignement possible du Lift: Aitor; Miramón, Bruno, Postigo, Toño; Morales, Vukcevic, Campagne, Bardhi; Mayoral, Roger.

Valence – Real Betis (samedi, 16 h 00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Alignement possible du Valence: Jaume; Wass, Gabriel, Diakhaby, Gayá; Ferran, Coquelin, Parejo, Carlos Soler; Maxi Gomez, Rodrigo.

Alignement possible du Real Betis: Joel; Emerson, Mandi, Sidnei, Álex Moreno; Carvalho, sauvé; Joaquin, Channels, Fekir; Les églises

Leganés – Alavés (samedi, 18h30 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Alignement possible du Leganés: Soriano; Bustinza, Omeruo, Chidozie, Siovas, Kevin; Recio, Rubén Pérez; Eraso, Oscar; Carrillo

Alignement possible du Alaves: Pacheco; Ximo, Laguardia, Ely, R. Duarte; Vidal, Manu García, Camarasa, Édgar; Joselu, Lucas Pérez.

Grenade – Celta de Vigo (samedi, 21 h 00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Alignement possible du Grenade: Rui Silva; Victor Diaz; Duarte, Germán, Neva; Foulquier, Herrera, Gonalons, Machís; Carlos, soldat.

Alignement possible du Celtic of Vigo: Rubén; Mallo, Aidoo, Murillo, Araujo, Olaza; Beltran, Yokuslu; Rafinha; Lames, Smolov.

Séville – Osasuna (dimanche, 12:00 heures / Movistar Liga et Mitele Plus)

Alignement possible du Séville: Vaclík; Navas, Diego Carlos, Koundé, Reguilón; Fernando, Gudelj; Suso, Óliver, Ocampos; De Jong.

Alignement possible de Osasuna: Herrera; Roncaglia, Unai García, Aridane, Estupiñán; Brasanac, Oier, Íñigo Pérez; R. Torres, Gallego, Rubén G.

Athletic Club – Villarreal (dimanche, 14 h 00 / But)

Alignement possible du Club athlétique: Unai Simón; Capa, Yeray, Íñigo, Yuri; Dani García, Vesga; Raúl García, Muniain; Ibai: Williams.

Alignement possible du Villarreal: Asenjo; Rubén Peña, Albiol, Pau Torres, Moreno; Trigueros, Iborra, Cazorla; Gerard, Alcácer, Moi Gómez.

Espanyol – Atlético de Madrid (dimanche, 16h00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Alignement possible du Espanyol: Diego López; Javi López, Bernardo, Cabrera, Didac; Darder, Marc Roca, V. Sánchez, Embarba; Calleri, de Tomás.

Alignement possible du Athlète de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Felipe, Savic, Lodi; Joao Felix, Thomas, Saul, Koke; Morata, Correa.

Real Mallorca – Getafe (dimanche, 18 h 30 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Alignement possible du Real Mallorca: Reine; Eh bien, Valjent, Raíllo, Lumor; Kubo, Baba, Salva Sevilla; Dani Rodríguez, Budimir, Cucho.

Alignement possible du Getafe: Soria; Damián, Djené, Etxeita, Olivera; Etebo, Maksimovic, Arambarri, Kenedy; Molina, Mata.

Real Madrid – Barcelone (dimanche, 21h00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Alignement possible du Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Modric; Bale, Benzema.

Alignement possible du Barcelone: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Junior; Arthur, Busquets, De Jong; Vidal; Messi, Griezmann.