Alignements possibles de la ronde 25 de la Ligue de Santander 2019-2020

Après la cravate de Real Madrid contre Celtic of Vigo, l’ensemble blanc est livré avec un seul avantage sur le Barcelone jusqu’au Jour 25 de la Ligue de Santander. Les deux joueront samedi car pendant la semaine, ils auront un match de Champions, quelque chose qui doit être pris en compte par les utilisateurs de Comunio, Biwenger, Futmondo ou Fantasy Marca lors de leurs alignements. Barcelone jouera en premier et le fera avec le Eibar au Camp Nou. Plus tard, le Real Madrid jouera dans la ville de Valence contre le Lift. Aussi que la journée commencera vendredi avec un match entre les Betis et le Real Mallorca à Benito Villamarín.

Real Betis – Real Mallorca (vendredi, 21 h 00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Alignement possible du Real Betis: Joel; Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno; Carvalho, Guido; Fekir, Aleñá, Chaînes; Loren

Alignement possible du Real Mallorca: Reine; Eh bien, Valjent, Raillo, Koutris; Kubo, Baba, Salva Sevilla; Dani Rodríguez, Budimir, Cucho.

Celta de Vigo – Leganés (samedi, 13 h 00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Alignement possible du Celtic of Vigo: Rubén; Mallo, Murillo, Araujo, Olaza; Bradaric, Yokuslu; Aspas, Rafinha, Sisto; Smolov

Alignement possible du Leganés: Soriano; Ruibal, Bustinza, Omeruo, Chidozie, Silva; Recio, Rubén Pérez; Erasmus, Kevin; Assalé

Barcelone – Eibar (samedi, 16h00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Alignement possible du Barcelone: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Junior; Rakitic, Busquets, De Jong; Ansu Fati, Messi, Griezmann.

Alignement possible du Eibar: Dmitrovic; Arbilla, Burgos, Bigas, Côte; Edu Expósito, Diop, Cristoforo; Pedro León, Enrich, Orellana.

Real Sociedad – Valence (samedi, 18 h 30 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Alignement possible du Société réelle: Remiro; Zaldua, Aritz, Le Normand, Monreal; Merino, Zubeldía, Odegaard; Januzaj, Isak, Oyarzabal.

Alignement possible du Valence: Jaume; Wass, Mangala, Diakhaby, Gaya; Ferran, Coquelin, Parejo, Carlos Soler; Gameiro, Guedes.

Levante – Real Madrid (samedi, 21h00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Alignement possible du Lift: Aitor; Miramón, Vezo, Postigo, Toño; Melero, Vukcevic, Campagne, Bardhi; Mayoral, Roger.

Alignement possible du Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Hazard.

Osasuna – Grenade (dimanche, 12:00 heures / Movistar Liga et Mitele Plus)

Alignement possible de Osasuna: Herrera; Nacho Vidal, Unai García, Aridane, Estupiñán; Brasanac, Oier, Íñigo Pérez; R. Torres, Arnáiz, Rubén G.

Alignement possible du Grenade: Rui Silva; Víctor Díaz, Duarte, Germán, Neva; Portes, Herrera, Gonalons, Vadillo; Carlos, soldat.

Alavés – Athletic Club (dimanche, 14 h 00 / But)

Alignement possible du Alaves: Pacheco; Ximo, Laguardia, Magallán, R. Duarte; Vidal, Fejsa, Camarasa, Édgar; Joselu, Lucas Pérez.

Alignement possible du Club athlétique: Unai Simón; Capa, Yeray, Núñez, Íñigo, Yuri; Dani García, Vesga; Raúl García, Muniain; Williams

Real Valladolid – Espanyol (dimanche, 16 h 00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Alignement possible du Real Valladolid: Masip; Moyano, Olivas, Salisu, Raúl García; Plano, Míchel, Alcaraz, Toni Villa; Enes Ünal, Guardiola.

Alignement possible du Espanyol: Diego López; Javi López, Bernardo, Cabrera, Didac; Marc Roca, David López; Wu Lei, Darder, Embarba; Calleri

Getafe – Séville (dimanche, 18 h 30 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Alignement possible du Getafe: Soria; Damián, Djené, Etxeita, Olivera; Nyom, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Molina, Mata.

Alignement possible du Séville: Vaclík; Navas, Diego Carlos, Sergi Gómeéz, Escudero; Banega, Fernando; Nolito, Suso, Ocampos; À Nesyri

Atlético de Madrid – Villarreal (dimanche, 21h00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Alignement possible du Athlète de Madrid: Oblak; Arias, Felipe, Savic, Lodi; Llorente, Thomas, Saul; Koke; Morata, Correa.

Alignement possible du Villarreal: Asenjo; Mario, Albiol, Pau Torres, Rubén Peña; Trigueros, Iborra, Cazorla; Gerard, Alcácer, Moi Gómez.