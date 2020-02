Alignements possibles du Jour 23 de la Ligue de Santander 2019-2020

Après avoir chuté en Copa del Rey, le Real Madrid et Barcelone affronteront la journée 23 de la Ligue de Santander avec l’obligation de gagner, donc des rotations dans leurs alignements ne sont pas attendues, ce que les utilisateurs de Comunio devraient prendre en compte, Marque Biwenger, Futmondo ou Fantasy. L’équipe de meringue cherchera à continuer en tant que leader et l’équipe du Barça pour atteindre les blancs en première position s’ils trébuchent. Il jouera d’abord contre le Real Madrid, il jouera dimanche à El Sadar contre Osasuna. Barcelone clôturera la journée, également en tant que visiteur, contre le Betis à Benito Villamarín. Alavés et Eibar, quant à eux, ouvriront la journée 23 ce vendredi à Mendizorroza.

Alavés – Eibar (vendredi, 21h00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Alignement possible d’Alavés: Pacheco; Ximo, Laguardia, Ely, R. Duarte; Vidal, Fejsa, Camarasa, Rioja; Lucas Pérez, Joselu.

Alignement possible de l’Eibar: Dmitrovic; Tejero, Burgos, Bigas, Côte; Diop, Edu Expósito; Pedro León, Orellana, Inui; Enrichir

Levante – Leganés (samedi, 13 h 00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Alignement possible du Levante: Aitor; Miramón, Vezo, Postigo, Toño; Campagne, Radoja, Melero, Rochina; Morales, Roger.

Alignement possible des Leganés: Soriano; Rosales, Bustinza, Omeruo, Silva, Kevin; Roque Mesa, Recio; Eraso, Oscar; Braithwaite

Getafe – Valence (samedi, 16h00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Alignement possible de Getafe: Soria; Damián, Djené, Etxeita, Olivera; Nyom, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Molina, Mata.

Alignement possible de Valence: Jaume; Florenzi, Diakhaby, Gabriel, Gayá; Ferran, Kondogbia, Parejo, Carlos Soler; Maxi Gomez, Rodrigo.

Real Valladolid – Villarreal (samedi, 18h30 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Alignement possible du Real Valladolid: Masip; Moyano, Olivas, Salisu, Raúl García; Plano, Míchel, Alcaraz, Toni Villa; Enes Unal, Guardiola.

Alignement possible de Villarreal: Asenjo; Rubén Peña, Albiol, Funes, Mori, Mario; Trigueros, Iborra, Cazorla; Gerard, Alcácer, Moi Gómez.

Atlético de Madrid – Grenade (samedi, 21h00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Alignement possible de l’Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Savic, Beautiful, Lodi; Correa, Thomas, Saul, Koke; Vitolo, Saponjic.

Alignement possible de Grenade: Rui Silva; Víctor Díaz, Duarte, Germán, Neva; Foulquier, Herrera, Gonalons, Machís; Soldat, Carlos.

Espanyol – Real Mallorca (dimanche, 12:00 heures / Movistar Liga et Mitele Plus)

Alignement possible d’Espanyol: Diego López; Javi López, Bernardo, Cabrera, Didac; Darder, Marc Roca, David López, Embarba; De Thomas, Calleri.

Alignement possible du Real Mallorca: Reina; Tailleur, Valjent, Xisco, Lumor; Dani Rodríguez, Baba, Salva Sevilla, Junior Lake; Cucho, Budimir.

Real Sociedad – Athletic (dimanche, 14 h 00 / But)

Alignement possible de la Royal Society: Remiro; Zaldua, Aritz, Le Normand, Monreal; Merino, Zubeldía, Odegaard; Portu, Isak, Oyarzabal.

Alignement possible de l’Athletic: Unai Simón; Capa, Núñez, Yeray, Yuri; Dani García, Unai López; Williams, Raúl García, Muniain; Villalibre

Osasuna – Real Madrid (dimanche, 16h00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Alignement possible d’Osasuna: Herrera; Nacho Vidal, Unai García, David García, Estupiñán; Moncayola, Brasanac; R. Torres, Rubén G., Rober; Galicien

Alignement possible du Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Vinicius, Benzema, Isco.

Celta de Vigo – Séville (dimanche, 18h30 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Alignement possible du Celtique de Vigo: Rubén; Mallo, Murillo, Araujo, Olaza; Beltran, Yokuslu; Aspas, Rafinha, Sisto; Smolov

Alignement possible de Séville: Vaclík; Navas, Diego Carlos, Koundé, Reguilón; Banega, Fernando, Jordanie; Ocampos, De Jong, Nolito.

Real Betis – Barcelone (dimanche, 21h00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Alignement possible du Real Betis: Joel; Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno; Chaînes, Édgar, Aleñá; Fekir, Églises, Joaquin.

Alignement possible de Barcelone: ​​Ter Stegen; Semedo, Lenglet, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, De Jong; Messi, Griezmann, Ansu Fati.