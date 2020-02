Alisson de Liverpool baptise l’épouse de Fred, la star de Manchester United

Alisson a baptisé plus de personnes qu’il n’en a concédé de buts en 2020!

La star de Liverpool a baptisé l’épouse du milieu de terrain de Manchester United Fred cette semaine – son coéquipier international brésilien – après avoir fait de même avec Roberto Firmino le mois dernier.

Instagram

Alisson et sa femme Natalia ont baptisé l’autre moitié de Fred

Alisson mène des baptêmes avec sa femme, Natalia, dans la piscine de leur maison.

La femme de Fred, Monique Salum, et Firmino ont été baptisés par Alisson depuis le début de l’année, ce qui est un plus grand décompte que les objectifs (1) qu’il s’est permis!

Alisson n’a concédé qu’une seule fois, une tête de Raul Jimenez, en six matchs en 2020.

Une vidéo téléchargée sur le profil Instagram de Monique montre Alisson et Natalia plongeant sa tête dans l’eau aux côtés d’un pasteur.

Instagram

C’était le deuxième baptême d’Alisson de l’année

Instagram

Alisson a fait des baptêmes dans sa piscine

Une légende sur le post disait: «Ce jour! Le jour qui sera toujours marqué dans mon cœur et mon âme.

«Le jour de ma rencontre avec Jésus-Christ, où j’ai ressenti sa présence et senti que c’était le choix le plus sûr et le plus important de ma vie.

«Où je lui ai donné ma vie et tout mon cœur. Même si je le voulais, je ne pourrais pas expliquer tout ce que j’ai ressenti ce jour-là et comment vous avez transformé ma vie et celle de ma famille.

«Je ne pouvais pas manquer de remercier mes chers amis @natalialbecker et @alissonbecker qui m’ont fait découvrir la vie en Jésus-Christ et avec leurs témoignages ont transformé la vie de tout le monde autour d’eux, y compris le mien! Merci de m’avoir fait ressentir le véritable amour.

«Vous êtes une bénédiction dans nos vies! Merci mon Dieu, d’avoir fait tes oeuvres dans ma vie. Je sers le Seigneur. “

Alisson a ajouté: «Ce que Dieu a fait pour nous, nous ne l’oublierons jamais !!

«Je suis toujours sans voix pour décrire l’amour de Jésus! Très heureux d’avoir participé à un moment comme celui-ci, le baptême des gens que j’aime tant! Merci beaucoup Jésus, je t’aime !!! ”

Alisson, qui a gardé les draps les plus propres avec neuf en Premier League cette saison, a pleuré en baptisant Firmino.

La paire est en passe de mener Liverpool à un premier titre de Premier League en 30 ans, les hommes de Jurgen Klopp détenant une avance de 22 points sur Man City, deuxième.

.