Alisson sera à terre dans le match de Liverpool Champions League contre l’Atlético de Madrid

Mauvaise nouvelle pour lui Liverpool Jurgen Klopp a confirmé ce vendredi que son gardien de départ, Alisson Becker, sera en sécurité faible pour le deuxième tour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre l’Atlético de Madrid. Le gardien de but souffre d’une blessure au muscle de la hanche qui l’empêchera de se placer sous les bâtons en Premier ministre ce samedi contre Bournemouth et mercredi contre l’équipe de rojiblanco.

L’entraîneur allemand a confirmé son absence lors de la conférence de presse avant le duel de Premier League: «Malheureusement, Ali est sorti. Il a eu un petit incident à l’entraînement avant le match de Chelsea. Nous pensions tous que ce n’était rien et qu’il était clair qu’il ne jouerait pas de toute façon, le plan était d’être sur le banc ».

En l’absence d’Alisson, Adrián San Miguel sera le gardien partant du match de mercredi à Anfield. Liverpool doit aller 1-0 au match aller s’il veut être dans le match nul en quart de finale de la Ligue des champions. Un peu d’Atleti les obligerait à marquer trois buts, il semble donc essentiel de laisser le but à zéro pour passer le tour.

La perte d’Alisson est assez sensible et comme l’a expliqué Klopp «C’est du muscle, léger, dans la région de la hanche. Un petit muscle Vous pourriez tous faire votre travail avec cette blessure, mais un gardien de but professionnel est légèrement différent. Telle est la situation ». Ainsi, Jurgen subit un petit revers juste avant l’un des matchs les plus importants de la saison pour le champion d’Europe.

Le Brésilien ne sera pas convoqué avec l’équipe brésilienne à cause de la blessure, qui l’a déjà forcé à rater le duel de FA Cup contre Chelsea. “Contre Chelsea, nous pensons:” Allez, nous n’avons pas à prendre de risques “, alors nous l’avons exclu de l’équipe. Il y a eu une analyse le lendemain et ils ont trouvé quelque chose. Alors maintenant, il est hors de l’équipe. Maintenant, nous devons attendre et la semaine prochaine, nous verrons ».