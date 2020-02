All Star 2020: dates, heures et où le regarder à la télévision en direct

La NBA All Star 2020 aura lieu le week-end du 14 au 16 février, où, comme chaque année, vous pouvez profiter du plus grand spectacle de basket avec le match des stars, les Rising Stars et les tournois de triples, de copains et de compétence.

Ville de Chicago organiser un week-end plein de spectacle avec les meilleurs joueurs de la NBA offrant le spectacle attendu à tous les téléspectateurs. Tous les événements Ils peuvent être suivis via Movistar + et le canal NBA League Pass.

Tôt le matin du vendredi au samedi la fête commencera par le Match de célébrités, à jouer à 1 h 00 (horaire péninsulaire). Deux heures après, Rising Stars aura lieu à 15h00.

Du samedi au dimanche Un autre des plats principaux arrive. À partir de 2h00 (horaire péninsulaire) les amateurs de basket-ball apprécieront la concours de compétences Par la suite, le concours mythique de triple et à son achèvement, le plus attendu de tous commencera: vous les tuez.

Finalement, tôt le matin du dimanche au lundi aura lieu le match All Star, Où sera Luka Doncic? Le match commencera à 2h00 et sortira un nouveau format en l’honneur de Kobe Bryant. Après avoir terminé le troisième quart-temps, 24 points seront ajoutés au montant de l’équipe qui gagne, donc le résultat serait le score que l’un des deux sets doit atteindre pour gagner. Cela signifie qu’il n’y aura pas de temps au cours du dernier trimestre, mais celui qui atteindra le chiffre stipulé sera le vainqueur.