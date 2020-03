Allen Robinson a parfaitement le droit d’être en colère contre la nouvelle CBA de la NFL

Dimanche, alors que la NFLPA votait pour approuver le projet de convention collective de la NFL, Allen Robinson, le receveur des Chicago Bears, était le joueur le plus franc des médias sociaux, où il a exprimé son mécontentement à l’égard de la nouvelle entente, qui sera en vigueur jusqu’en 2031.

Sa première réaction au nouvel accord? “Poubelle, poubelle flippante.”

Il est facile de voir pourquoi il n’aime pas l’accord. Commençons par l’argent. Le plafond salarial augmente en 2020, ce qui est bon pour les agents libres de la NFL. Mais l’augmentation du plafond est la plus faible depuis 2013. Pas terrible, Bob. Mais c’est juste de la microéconomie, non? Elle doit être plus belle à l’échelle macro. Eh bien, ce n’est pas génial non plus (Bob). Les joueurs ont réussi à obtenir seulement 48% à 48,8% des revenus de la NFL. C’est un chiffre peu impressionnant, étant donné qu’il est en deçà de la NBA (49% -51%), de la LNH (50%) et de la MLB (environ 50%). Un point de pourcentage fait une énorme différence lorsqu’il s’agit de 8,1 milliards de dollars, les revenus de la NFL en 2018.

Fait intéressant, Robinson a suggéré que les joueurs aient voté par peur. Il pourrait faire référence à l’incapacité des joueurs à utiliser leur influence dans les négociations par crainte de perdre des revenus lors d’un lock-out. Et c’est juste. Beaucoup de joueurs de niveau de remplacement n’ont pas le même niveau de revenu et d’épargne, comme Robinson, qui a gagné 16,5 millions de dollars au cours de sa carrière. Ils doivent donc fonctionner par crainte d’une perte de revenu. Mais un joueur comme l’ailier rapproché des Colts, Eric Ebron, semblait irrité par une occasion manquée en raison de cette peur de la perte de revenus.

Dans le cadre du nouvel accord, la saison régulière de la NFL passera de 16 à 17 matchs. Les éliminatoires comprendront également deux équipes supplémentaires (en permettant à une seule équipe d’avoir un laissez-passer au premier tour). En réponse à cette expansion – qui entrera en vigueur au plus tôt en 2021 – la NFL fera passer les effectifs de 53 à 55 joueurs. Les équipes d’entraînement deviendront également plus grandes. Pourtant, il y a un paiement maximum (250 000 $) pour le 17e match, ce qui est dérisoire par rapport à ce que certains joueurs font. Robinson, par exemple, gagne 681 000 $ par match en 2020. Le quart-arrière Kirk Cousins, qui a actuellement le salaire le plus élevé de la NFL, gagne 1,8 million de dollars par match en 2020. Ces chiffres n’augmenteront que lorsque la NFL adoptera cet horaire élargi de la saison régulière et des éliminatoires. .

Mais même avec des salaires énormes – que les propriétaires ont accepté de payer – Cousins ​​et Robinson ne feraient tout de même que 250000 $ pour un jeu, une performance qui vaut sans doute plus que les 16 jeux précédents, car c’est beaucoup plus exigeant physiquement de s’y préparer. Et le calendrier de la NFL, qui met l’accent sur l’obtention de la tête de série n ° 1 dans la structure des séries éliminatoires, créera des matchs plus significatifs au cours de la semaine 18. Ce 17e match pourrait venir avec une atmosphère semblable à des séries éliminatoires, qui semble toujours amplifier la physicalité, apportant plus d’intensité lorsque les joueurs sont susceptibles d’être les plus blessés et les plus fatigués.

Non seulement la NFL oblige les joueurs à jouer un jeu supplémentaire – ce qui semble être une preuve d’un mépris flagrant pour la sécurité des joueurs à un moment où la NFL prétend que c’est une priorité – mais les propriétaires ne sont apparemment pas disposés à indemniser correctement tous leurs joueurs pour cela. jeu supplémentaire. Imaginez si un joueur a subi une commotion cérébrale ou une blessure au genou en carrière lors de ce 17e match – mais a reçu un chèque de match qui était inférieur à ce que lui et l’équipe avaient convenu précédemment. C’est ridicule. Cela doit être la raison pour laquelle certains joueurs étaient si en colère après la nouvelle de l’accord avec l’ABC.

En entrant dans ces négociations, la NFL a clairement inondé la NFLPA de demandes de changements en faveur des propriétaires, et la NFLPA n’a pas pu contrer correctement. La plus grande victoire pour les joueurs pourrait être le relâchement de la politique antidrogue de la ligue. La NFL testera moins de joueurs et réduira les pénalités pour un test positif.

Pourtant, la NFL a tendance à tester ses joueurs pour les drogues récréatives à la même période chaque année. Si un joueur s’abstient dans le mois précédant ce test de dépistage de drogue régulièrement programmé, il est généralement bien pour 11 mois supplémentaires. Il y avait déjà une solution facile. Peut-être que ce changement de règle est une victoire pour les joueurs. Mais ce n’est guère significatif par rapport aux gains des propriétaires.

Ce n’est pas une affaire impressionnante pour les joueurs. On dirait que les propriétaires ont proposé un calendrier et une situation financière qui leur conviennent. Et les joueurs n’étaient pas disposés et incapables de contrer pour obtenir une compensation équitable. Ils ont cédé aux demandes des propriétaires.

.