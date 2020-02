Allison a été hué par les fans de Cruz Azul et c’était sa réponse

Sebastian Jurado devait répéter en tant que gardien de but partant de Cruz Azul dans les Concachampions, mais le directeur technique du ciment, Robert Sibildi, a décidé de donner à l’équipe du club, Guillermo Allison, l’opportunité et les minutes de jeu.

Mais Guillermo Allison, qui a passé des mois sans jouer dans la première équipe de “The Celestial Machine”, a remporté mardi soir le rejet et les huées des fans au stade Azteca.

“Je pense que c’est normal avec moi, je ne sais pas combien je peux rester ainsi, mais au final je travaille pour l’équipe, j’aime jouer au football, j’aime être à Cruz Azul, et tant qu’il y a deux ou trois personnes dans le stade qui crie moi viens Memo, je vais continuer à tout donner ».

“J’ai parlé à Robert Siboldi, il m’a dit de travailler, de continuer à aider autant que je le pouvais et que l’occasion allait se présenter, et aujourd’hui il me donne l’opportunité de jouer et je suis vraiment heureux”, a déclaré Guillermo Allison.