Ally McCoist a une histoire brillante sur son coéquipier des Rangers Paul Gascoigne, les feux d’artifice et ce qui a atterri Gazza en prison le soir de Bonfire

Qui n’aime pas une anecdote d’Ally McCoist? talkSPORT le fait certainement et dans ce climat actuel, le rire est certainement un peu décent de médecine.

Ici, talkSPORT.com examine le moment où Paul Gascoigne a aidé Ally à acheter des feux d’artifice sur le «marché noir» (l’arrière de la voiture de James Gardner – le tristement célèbre Jimmy Five Bellies -) et s’est terminé avec Gazza derrière les barreaux.

.

Gazza et McCoist étaient coéquipiers des Rangers dans les années 1990

Nous laisserons Ally reprendre l’histoire.

“J’ai dit:” Je vais acheter des feux d’artifice, je vais demander aux enfants des feux d’artifice pour une petite exposition le 5 novembre “.

“Donc [Gascoigne] se tourna vers moi et me fit un clin d’œil: «Je suis ton homme pour les feux d’artifice», dit-il.

“Je peux vous obtenir une boîte de 100 £ pour un tenner”, a-t-il déclaré. “Le seul problème est que je ne peux pas vous dire où je les achète. Vous devez rencontrer Jimmy Five Bellies à l’arrière du stade, jusqu’au bout du Celtic, à huit heures et demie demain matin ».

Gascoigne a été un succès instantané auprès des fans des Rangers à partir du moment où il a signé pour le club en 1995

“Donc, de toute façon, je suis arrivé à huit heures et demie, Jimmy attend là-bas, ouvre sa botte.

«Deux sacs poubelle noirs, des objets massifs, collez-les dans le coffre de ma voiture, donnez-lui ses 20 £ et c’est parti.

“Cette nuit-là, j’ai ouvert la boîte – il y a un tampon de rayonnement juste en face de la boîte!

“Je n’oublierai jamais ce qu’il a dit en dessous -” les spectateurs doivent être à au moins 50 mètres de la détonation “.

.

Tout le monde aimait Gascoigne, surtout McCoist

“Vous n’avez jamais vu de feux d’artifice comme ceux-là dans votre vie!

«Le week-end suivant, ma femme et moi revenions d’une soirée à Glasgow à environ une heure et demie du matin.

«Elle est au téléphone avec Gascoigne.

“Il a dit:” Lorsque vous entrez dans la maison, il me reste quelques roquettes. Je vais en laisser un et je le pointerai en direction de votre village, et faites-moi savoir si vous le voyez ».

“Cinq minutes sont passées, il est deux heures moins le quart du matin, je me suis dit” je vais juste m’endormir “.

«Prochaine minute, BOOM! Toute la chambre s’allume, honnête envers Dieu!

«Et c’est juste Gascoigne qui a déclenché une fusée de l’autre village pour voir si on pouvait la voir!

“Il va sans dire que l’histoire n’a pas de fin heureuse, car 15 minutes plus tard, Gascoigne, gracieuseté des meilleurs de Glasgow, était assis dans une cellule de police.”

.