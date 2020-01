Ally McCoist et Laura Woods la perdent à cause de la blague de papa, ce qui laisse les auditeurs de talkSPORT absolument déconcertés – “Tous les meilleurs expliquent celui-là”

Ally McCoist est un habitué de talkSPORT depuis des années, mais il semble qu’il ne comprend toujours pas tout à fait le concept de la radio.

Les légendes des Rangers et de l’Écosse se sont retrouvées, Laura Woods et Alan Brazil, toutes au point de suture sur le Sports Breakfast avec la plus légère des blagues de papa – même pour lui.

Mais, le fait est qu’il fallait voir pour être compris.

talkSPORT

Vous ne pouvez pas vous empêcher de rire avec Ally McCoist quand il le perd sur talkSPORT – mais ce gag particulier a probablement rencontré le silence de tous ceux qui n’étaient pas en studio avec lui!

Jeudi matin, Ally a pensé qu’il avait obtenu à ses co-hôtes un crochet, une ligne et un plomb avec son mauvais bâillon de poisson, pour se rendre compte qu’ils étaient les seuls à rire de sa ligne de frappe visuelle.

Et donc les auditeurs ont été absolument déconcertés quand ils ont soudain entendu Ally siffler sans raison apparente.

Au fait, quelqu’un a-t-il ri de ses propres blagues plus qu’Ally? Probablement pas, mais nous l’adorons.

Heureusement, l’équipe du Sports Breakfast a filmé le tout et, désolé Ally, mais les réactions des présentateurs sont certainement meilleures que le bâillon lui-même.

Absolument mental, beaucoup d’entre eux!

Vous pouvez jouer en écoutant l’audio ci-dessus, avant de découvrir de quoi ils riaient réellement dans la vidéo ci-dessous!

