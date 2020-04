Ally McCoist révèle que l’une des farces préférées de Paul Gascoigne à tirer contre les Rangers incluait le vol des vêtements de son coéquipier

Paul Gascoigne est sans aucun doute l’un des footballeurs les plus drôles et les plus charismatiques de sa génération.

L’ancien milieu de terrain de l’Angleterre et de Tottenham avait un talent sublime sur le terrain et un véritable live-wire.

Les histoires de farces de Gazza sur ses coéquipiers sont rapidement devenues un sujet de légende et son sourire contagieux l’a attiré même les victimes de son méfait.

. – .

Paul Gascogine avait l’habitude de voler des vêtements à son coéquipier chez les Rangers

Après des sorts très productifs et réussis avec Newcastle et Spurs, il a déménagé dans la Lazio puis chez les Rangers pour un montant record de club en 1995.

Gazza a ravi les fans de la moitié bleue de Glasgow, marquant 30 buts en 74 matchs, mais s’est assuré de terroriser ses coéquipiers en catimini.

McCoist se souvient du milieu de terrain soyeux avec beaucoup de tendresse et, s’exprimant lors du petit-déjeuner sportif de talkSPORT, a révélé la farce préférée de Gazza à jouer avec ses coéquipiers du Gers.

Il a révélé: «Mais tu devrais garder un œil sur lui après avoir entraîné Fred parce que son préféré était – et il le faisait une fois par semaine.

. – .

Tant qu’il gardait les trophées à venir, ses coéquipiers ne se souciaient pas des farces

«S’il se rendait à Glasgow pour une réunion ou quelque chose du genre, normalement après l’entraînement, il disparaîtrait et s’en irait.

«Mais s’il avait une réunion à Glasgow, il disparaîtrait rapidement sous la douche après l’entraînement et tout comme les garçons étaient en route pour la douche, il serait en train de sortir.

«Il mettait les vêtements de tous les autres; il obtiendrait peut-être le pantalon de Gordon Drury, peut-être ma chemise ou la grosse cravate de Goughie et il s’en irait.

«Partant, il irait à la réunion et vous reviendriez trouver un vêtement manquant!

. – .

La moitié bleue de Glasgow se souvient toujours avec émotion de Gazza

L’hilarante histoire de cambrioleur de Paul Gascoigne par Ally McCoist

“Tout d’un coup, tu ramasserais le record du jour le lendemain matin et il aurait la cravate de Goughie, ma chemise et les chaussettes et les chaussures de quelqu’un d’autre!

“Il était brillant, tu devais garder un œil sur lui.”

.