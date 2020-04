Almería de Guti veut s’entraîner à nouveau le 12 avril

Le Almería, L’équipe espagnole de deuxième division dirigée par José María Gutiérrez «Guti», Le 12 avril a été marqué comme la date initialement prévue pour retourner à l’entraînement de groupe malgré l’alerte de santé pour le coronavirus. Ceci a été proposé par son technicien et les services médicaux du club, en attendant la l’évolution de la crise par Covid-19 et les “directives” émises par le gouvernement.

L’entraîneur de l’équipe de rojiblanca, tel que rapporté par Almería sur son site Web, maintient “Contact permanent avec les médecins connaître l’état des footballeurs et mettre des dates à l’agenda de travail, bien que plus tard elles ne puissent pas être respectées selon les circonstances ». En tout cas, le club d’Almería rappelle que son équipe reprendrait l’entraînement dimanche 12 avril “si l’état d’alarme le permet” après le décret du 14 mars du gouvernement en raison de la pandémie puis prolongé, en principe, jusqu’au 11 avril.

Reprenez la compétition “quand vous le pouvez”

À cette date, Guti pourrait avoir toute l’équipe à sa disposition, y compris Juan Ibiza, qui est en congé depuis fin août, bien qu’il n’ait pas encore été renvoyé. Après avoir participé à la réunion télématique des clubs avec la Ligue, José Juan Bonillo, représentant d’Almería dans cet organe, a indiqué dans des déclarations publiées par le club que «L’intention est de reprendre le championnat quand il le peut», quand “la santé de chacun est absolument garantie et sans risque”.

Tous les clubs continueront à être conscients de “comment les événements et les décisions et mesures adoptées par le gouvernement et les autorités sanitaires évoluent” afin de reprendre la compétition, et en principe l’idée d’Almería est de s’entraîner le 12 avril si le gouvernement le souhaite permet. L’ensemble andalou est troisième au classement LaLiga SmartBank, six points du leader, Cadix, et cinq de Saragosse.