Almeria enregistre la corne d’Enzo Zidane

L’équipe andalouse, qui était aujourd’hui parvenue à un accord avec Betis accueillir dans leurs rangs François, a ajouté un nouvel argent à ses rangs. Enzo Zidane est venu librement Almeria venant de Volaille Desportvo.

Le medicentro de 24 ans Il a souligné l’été dernier dans l’équipe portugaise, avec laquelle il a disputé 11 matchs cette année, au cours desquels il a marqué deux buts. Enzo Zidane a rappelé dans le Desportvo Aves après avoir résilié son contrat avec le Lausanne Suisse

Enzo Zidane a joué en Espagne à Madrid, à Alavés, à Majadahonda et le fera désormais à Almería

Le joueur, formé dans les catégories inférieures de Real Madrid, a ainsi commencé une nouvelle aventure au Portugal. Après avoir quitté le Real Madrid à l’été 2017 et se diriger vers Deportivo Alavés, le joueur a traversé différentes équipes et pays. Maintenant, il revient en Espagne, où il espère trouver sa place et s’installer.

L’année dernière, il a été affecté à Rayo Majadahonda dans la deuxième division. L’année des débuts du Majariego dans la catégorie argent, Enzo Il a joué un total de 34 matchs. En fait, tout au long du cours, il était habituel de voir Zinedine Zidane comme un autre fan regarder les matchs de son fils. Sa participation, oui, n’a pas empêché la descente de l’équipe en fin de saison.

Après avoir quitté Valdebebas, il est arrivé libre à Alavés. Son voyage à Mendizorroza a duré une demi-saison, car dans ce marché d’hiver, il s’est dirigé vers le Lausanne suisse, une équipe qui céderait à la Ray Majadahonda L’année dernière