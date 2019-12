Almiron marque enfin dans la victoire de Newcastle, Southampton étourdit Aston Villa en six points, les loups viennent de derrière à Norwich

Miguel Almiron a mis fin à sa longue attente d'un but à Newcastle en inscrivant un superbe vainqueur lors de la victoire 1-0 contre Crystal Palace.

Le Paraguayen a envoyé St James’s Park dans la folie avec une frappe qui valait la peine d’attendre, fracassant une volée du pied gauche dans le coin supérieur tard.

Almiron a eu une journée inoubliable

Les hommes de Steve Bruce montent encore plus haut dans le classement en neuvième et ce fut un grand jour pour les clubs en dessous d'eux.

Southampton a remporté une énorme victoire 3-1 contre ses rivaux de relégation, Aston Villa, en six points samedi.

Danny Ings a poursuivi sa bonne forme avec deux buts et Jack Stephen en a ajouté un autre, rendant l'effort de Jack Grealish à la 75e minute rien d'autre qu'une consolation.

Pendant ce temps, Norwich a plongé dans des ennuis plus profonds en jetant une avance à domicile pour perdre 2-1 contre les Wolves.

Jimenez ne peut plus arrêter de marquer

Les Canaries sont passés par Todd Cantwell avant que les buts de Romain Saiss et Raul Jimenez n'effectuent un retour pour les visiteurs.

Ailleurs, Burnley a tardé à condamner Bournemouth à une cinquième défaite en championnat en six matchs alors que Jay Rodriguez menait le vainqueur à la 89e minute.

Et Sheffield United est passé à un point près de la quatrième place de Chelsea avec une victoire 1-0 à Brighton, John Egan le buteur dès le début.

Plus tôt dans la journée, Carlo Ancelotti et Mikel Arteta ont regardé leurs nouveaux clubs Everton et Arsenal jouer un nul 0-0.

Carlo Ancelotti était dans les tribunes pour le tirage au sort avec Arsenal

Résultats de Premier League

Everton 0-0 Arsenal

Aston Villa 1-3 Southampton

Bournemouth 0-1 Burnley

Brighton 0-1 Sheffield United

Newcastle 1-0 Crystal Palace

Norwich 1-2 Wolves

