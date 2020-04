Alonso: “J’ai passé quelques jours un peu joufflu, avec de l’inconfort et de la fièvre”

Le pilote asturien de Fernando Alonso, double champion du monde de Formule 1, ressent “une énergie renouvelée” pour affronter ses prochains projets sportifs. Hier, Alonso a eu une rencontre via Instagram avec l’ex-cycliste et directeur technique de la Vuelta a España, Kiko García, au cours de laquelle il a révélé qu’il avait passé quelques jours “un peu potelé, avec de l’inconfort et de la fièvre. Mais maintenant je vais bien” .

La conversation entre Kiko et Alonso a eu lieu sur le profil Instagram “La Bicicleta Café Castellón” et il y a dit que, bien qu’il ne soit pas clair sur son avenir, il “veut toujours être actif” et “à court terme”, s’il le peut , “obtenez l’idée claire”. Alonso a rappelé son passage sur le Dakar, “une très belle expérience”. Il l’a considéré comme “un défi” et “une aventure quelque peu risquée”, et a reconnu “qu’il est très stressant de se retrouver toutes les dix secondes avec une nouvelle aventure” car on ne sait pas ce que les dunes du désert peuvent apporter.

Le double champion du monde a déclaré que le karting était sa forme préférée de sport automobile. “C’est comme ton premier amour” et “c’est très marqué pour toi”, a-t-il assuré. À propos de la saison des voitures, il a dit qu’il la voyait “beaucoup dans l’air” en raison de la pandémie de coronavirus. “C’est une situation très difficile pour tout le monde”, a-t-il souligné. “L’important maintenant, c’est la santé. Il est temps de donner la priorité à la santé, puis d’en sortir renforcés et unis. Il est temps que cela nous apprenne des choses”, a-t-il ajouté.

