“Alors que vous continuez à filtrer, vous vous retrouvez sans équipe”

Alex Abrines, international avec l’équipe espagnole et l’attaquant du Barça, a exploité contre un copain de vestiaire. Le joueur n’a pas coupé un cheveu sur les réseaux sociaux et a précisé qu’il y avait quelqu’un qui fuit les négociations du club à la presse avec les joueurs pour leur réduction de salaire.

Je ne sais pas qui filtre les choses qui ont été UNIQUEMENT prononcées par un groupe de joueurs de WhatsApp et les patrons de club respectifs … mais la seule raison que je vois est que vous voulez détruire l’équipe. VOUS NE LE FAITES PAS ou si vous manquerez d’équipement. #allavosotros

– Alex Abrines (@alexabrines) 27 mars 2020

Abrines a explosé car on sait que le Barça lui offre une réduction de salaire de 70% Les joueurs de l’équipe de basket ou s’ils n’acceptent pas seront dirigés vers un ERTE dans lequel ils deviendraient mileuristas.

«Et je fais confiance aux joueurs à 100%. Je ne sais pas non plus jusqu’où va la chaîne de commandement et combien de personnes connaissent la situation individuelle de chacun … mais vous ne pouvez pas faire des choses comme ça (évidemment, le groupe WhatsApp n’est que des joueurs) “, a déclaré Abrines.

Des joueurs comme Nikola Mirotic et Pau Ribas avaient explosé quelques heures avant l’explosion des Abrines disant qu’ils n’allaient pas briser le vestiaire à travers les fuites. Au basket-ball du Barça, il y a une énorme divergence d’opinions sur l’acceptation ou non d’ERTE. Qu’elle devienne publique et notoire ne laisse aucun doute qu’une situation tendue est en train de se produire.

Les fuites ou manipulations destinées à casser les vestiaires ne sont pas les bienvenues ici! Nous sommes ensemble dans ces moments difficiles pour tous! 💪🏻💪🏻🔴🔵

– Pau Ribas (@PauRibas) 27 mars 2020