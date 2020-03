Alors Renato Ibarra a acheté le pardon de sa femme

Le footballeur immobile de Amérique, l’Équatorien Renato Ibarra, a été arrêté au cours des dernières semaines pour avoir prétendument battu sa femme, Lucely Chalá.

Le scandale qui a fait le tour du monde et a compromis la liberté et la carrière de footballeur de l’Amérique du Sud a pris fin après son couple abandonner les accusations de «tentative de fémicide» et de «tentative d’avortement».

Dans une interview avec TV Notas, un familier du milieu de terrain offensif a publié le détails de l’accord auquel les deux parties sont parvenues pour laisser cette affaire dans l’oubli.

“Ce qui s’est passé, c’est que Lucely Elle a reculé et a dit qu’elle n’a pas été agressée par Renato, comme il l’avait dit la semaine dernière, afin que la procédure pénale ne se poursuive plus; elle n’a pas présenté de preuves suffisamment concluantes pour les examens médicaux », a-t-il souligné.

Comme Renato a été signalé pour violence familiale, je sais que vous devriez lui payer un département de 8 millions de pesos, suivre des cours contre la violence de genre, rester à l’écart Lucely, ne peut pas quitter le pays et doit se présenter au tribunal pour signer tous les 30 jours. En outre, je pense qu’ils imposeront une sanction économique de la part du Amérique“Il a ajouté.

Lorsqu’on lui a demandé si le Amérique Il lui accordera pardon et lui donnera une nouvelle opportunité, la source a indiqué que «bien sûr, mais c’est complètement une décision du club; Bien que je comprenne que dans le moment social dans lequel nous nous trouvons, il ne leur convient pas de le faire, car ils savent que cela affecterait l’image du équipe“