Alphonso Davies, l’enfant de la guerre qui éblouit en Ligue des champions

A mi-chemin entre la mélancolie provoquée par les apparences flagrantes des temps passés et la démission de ne pas avoir été ceux qui ont osé signer, les équipes qui composent l’élite du football européen contemplent avec étonnement un nouvelle irruption précoce et extrêmement frappante en séries éliminatoires de la Ligue des champions. Alphonso Davies (Ghana, 2000) est pour la justice poétique l’un des noms propres du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, un présage qui menaçait depuis longtemps une explosion produite à Stanford Bridge basée sur le talent et, surtout, un physicien privilégié forgé dans une figure qui cache l’histoire de surmonter un personnage appelé à dominer la concurrence continentale maximale dans les années à venir .

L’histoire de Davies a commencé le 2 novembre 2000, date à laquelle Il est venu au monde à Buduburam, dans un camp de réfugiés auquel ses parents sont allés au milieu du massacre qui a entraîné la guerre civile au Libéria. Originaires de leur capitale, Monrovia, les parents d’Alphonso, Victoria et Debbeah, ils ont non seulement réussi à débarrasser leur fils des plus de 50 000 tués par la barbarie, mais sans même le savoir ils ont donné naissance à une future star du tout puissant Bayern Munich.

Avec cinq ans, Alphonso et sa famille ont réussi à s’établir au Canada, où l’enfant commencerait à développer des habiletés différentielles pour la pratique du sport. Le football est apparu sur son chemin peu de temps après et l’ascension a été fulgurante dans les clubs d’Edmonton, lieu de résidence de la famille, jusqu’à ce qu’avec 14 ans il attire l’attention des Whitecaps de Vancouver, de la MLS. Un peu plus d’un an plus tard, avec 15, huit mois et 15 jours, Davies est devenu le plus jeune joueur faire ses débuts dans la meilleure compétition nord-américaine depuis Freddy Adu.

Alphonso Davies, dans le match contre Chelsea.

Doté de remarquables qualités techniques, le véritable différentiel dans le jeu d’Alphonso était sans aucun doute son voyage par bande Positionnées comme extrêmes ou comme latérales, les courses de la carreras 67 étaient inaccessibles de la part de ses rivaux qui, avec sa jeunesse extraordinaire, ont rendu obligatoire son saut vers un championnat majeur. Beaucoup étaient les équipes européennes qui ont demandé la nationalité canadienne, mais seulement Le Bayern fait un pari irréprochable Pour obtenir vos services.

Le Bayern a signé le nouveau Bale

L’adaptation n’a pas été facile, mais les obstacles n’étaient pas des obstacles, de sorte qu’un exemple de dépassement comme Alphonso a fini par triompher au plus haut niveau. Son passage en cette saison de bout en bout a même provoqué la relocalisation d’une institution en position de Bayern, David Alaba, en tant que centre pour gauchers. La vitesse de Davies méritait la propriété et ses qualités en faisaient autant au moment de justifier une comparaison avec Gareth Bale, une comparaison expliquée avec des faits contre Chelsea.

Davies a éclipsé à Londres même le bigoleador Gnabry dans une nuit magique pour le Bayern pour la victoire et pour l’arrivée – définitive – de sa nouvelle star. Le Bavarois est une équipe qui a souffert d’une nouvelle sève différentielle et Alphonso, jouant même en équipe, a réussi à répondre aux attentes les plus optimistes avec une performance vraiment dominante à partir de laquelle les statistiques ont soustrait une fréquentation – le huitième de la saison – mais la bibliothèque de journaux n’a eu d’autre choix que de revenir au 20 octobre 2010, avec San Siro comme scène et Bale en première la décennie avec l’un des les performances les plus prodigieuses dont on se souvienne en elle.

La domination d’Alphonso dans la course était celle de Bale ce jour-là du triplé contre l’Inter. Le Canadien, rapide, puissant et intelligent à parts égales, a fait les efforts d’Azpilicueta, Rudiger et compagnie pour l’arrêter inerte. Lui, un colosse d’origine libérienne, un côté avec des dotations – sa position d’avenir – et qui a la polyvalence nécessaire pour déséquilibrer n’importe quelle équipe des deux positions. Un enfant – encore âgé de 19 ans – qui sait ce que c’est que de sortir de la guerre et de vivre en tant que réfugié menace sans crainte de devenir l’une des grandes stars du football mondial dans les années à venir. Les Champions connaissent déjà Alphonso Davies.