«Altered Carbon» est toujours la série de science-fiction la plus folle à la télévision

Lorsque les protagonistes de The Good Place (alerte spoiler) se sont finalement dirigés vers le bon endroit dans les derniers épisodes de la série, ils se sont heurtés à un obstacle: le ciel était brisé. Les habitants du Good Place étaient fondamentalement zombifiés par la béatitude éternelle – il s’avère que, en ce qui concerne l’immortalité et la vie après la mort, vous pouvez avoir trop de bonnes choses. La solution fournie par la série était simple, mais efficace: une fois qu’une personne ressentait un réel épanouissement et une fermeture, elle pouvait choisir de quitter le nirvana pour une «mort» où elle cessait vraiment d’exister, son essence ne faisant qu’un avec l’univers. À sa manière convaincante, The Good Place a souligné à quel point la mort – sur Terre et dans l’au-delà – est essentielle à l’expérience humaine.

Si The Good Place a montré les effets néfastes de l’immortalité dans le ciel, alors la série Netflix Altered Carbon démontre les dangers de se retirer complètement de la mort. Ayant des centaines d’années dans le futur, l’humanité a développé une technologie qui peut numériser la conscience d’une personne sur une «pile», un petit appareil qui est inséré dans son cou. Cela signifie qu’il y a moins d’importance et de valeur accordées aux corps humains, maintenant connus sous le nom de «manches», car les gens peuvent sauter du corps et, s’ils le souhaitent, rester jeunes et vivre éternellement. Mais alors que la technologie Stack a été initialement créée pour l’exploration spatiale – pourquoi voyager pendant des décennies à travers le cosmos alors que vous pouvez simplement transférer votre conscience sur un manchon sur une planète lointaine? – elle a été marchandisée par le 1% et, fondamentalement, les a transformées en dieux.

Le überwealthy d’Altered Carbon, appelé «Meths», peut avoir des tonnes de manchons, créer des clones de leur corps de manchon préféré et avoir des sauvegardes à distance de leurs piles au cas où quelque chose devait arriver à la pile d’origine. La classe ouvrière, quant à elle, est majoritairement hors de prix de ces luxes, creusant l’écart de richesse à un degré alarmant. (Bernie, mon gars, regardez Altered Carbon!) Et avec les corps humains considérés comme consommables, la violence extrême est désensibilisée dans la mesure où se battre pour la mort de Sleeve est une forme de divertissement; les hommes riches peuvent mutiler et assassiner des prostituées – tant qu’ils n’endommagent pas leur pile et ne les tuent pas. (Ou, comme ils l’appellent dans la série, “Real Death”.) Bienvenue en enfer.

C’est une description aussi concise que possible de Altered Carbon – la série est tentaculaire, dense et bizarre comme l’enfer. Je ne suis même pas arrivé au directeur de l’hôtel AI construit autour de l’image d’Edgar Allan Poe, une idée qui sonne comme si elle avait été conçue dans un sous-sol de stoner mais je vous assure que c’est une chose bien réelle. En regardant les premiers épisodes, vous devrez probablement consulter un glossaire Altered Carbon pour garder une trace de ce qui se passe. Lorsque la première saison a débuté en 2018, la rumeur disait que c’était l’une des séries les plus chères que Netflix ait jamais produites; c’est assez surprenant étant donné que la série est une adaptation d’un roman de Richard K. Morgan du même nom qui intéresserait principalement un nombre limité de passionnés de science-fiction hardcore à la recherche d’un spectacle avec les sensibilités cyberpunk de Blade Runner, Ghost in the Shell et The Matrix. Bien sûr, il est difficile de savoir à quel point une série est populaire parce que Netflix ne divulgue pas la plupart de ses numéros de visionnage, mais le fait qu’Altered Carbon a été renouvelé pour une deuxième saison doit signifier suffisamment de gens ont regardé la première saison pour justifier une autre dépense absurde fête.

Mais peut-être que le meilleur moyen de comprendre l’attrait d’Altered Carbon est de le comparer à une autre série de genre censément chère, The Witcher, qui a frappé Netflix avec beaucoup de fanfare et une chanson extrêmement entraînante. (Désolé si je viens de coincer à nouveau «Toss a Coin to Your Witcher», mais au moins c’est un banger absolu.) Quand il tire sur tous les cylindres, Altered Carbon est à la science-fiction ce que The Witcher est trop haut fantasy: une série qui vous plonge dans un monde étrange et méticuleusement détaillé, amusant et accessible à condition de comprendre que le ridicule fait partie de l’attrait.

Parce que les personnages d’Altered Carbon ne sont pas nécessairement limités à un seul corps, la série peut avoir plusieurs acteurs qui servent de manchons pour une pile. Le protagoniste principal de la série, un mercenaire voyou nommé Takeshi Kovacs, a déjà été joué par trois acteurs: Joel Kinnaman (dans la saison 1), Will Yun Lee (dans les flashbacks comme la pochette originale du personnage) et Anthony Mackie (dans la saison 2). (Il s’agit d’un spoiler mineur mais, si le spectacle devait être renouvelé pour une troisième saison, cela préparerait le terrain pour qu’un autre acteur incarne Kovacs à la place de Mackie, qui sera occupé à jouer le prochain Captain America.) La saison se déroule 30 ans après la première, Kovacs cherchant dans l’univers connu la pile stockée de son amant, l’incroyablement nommé Quellcrist Falconer, qui était responsable de la création de la technologie Stack en premier lieu. Après que Stacks ait été utilisée pour prolonger la vie humaine à perpétuité, Falconer a formé une rébellion dont la plate-forme était fondamentalement Make Great Mortality Great Again – c’est ainsi qu’elle et Kovacs se sont croisées et sont tombées amoureuses il y a des siècles.

La quête de Kovacs le ramène sur sa planète natale, Harlan’s World, où il est embauché par un Meth pour se protéger d’un assassin qui a tué tous les fondateurs riches et originaux de la planète. Comme ce fut le cas lors de la première saison – lorsque Kovacs a été engagé par un homme riche à Cyberpunk San Francisco pour enquêter sur son propre meurtre, puisque son Stack redémarré n’a pas restauré les souvenirs de sa mort – le mystère de l’assassin, la planète, et comment cela se rapporte à Falconer entraînera Kovacs dans une lutte de pouvoir complexe qui pose des questions approfondies sur ce que signifie être humain.

Mais alors que tout va bien – et je pourrais entrer dans les détails de l’intrigue et l’absurdité d’AI Edgar Allan Poe pour 2000 autres mots, que ni vous ni mon éditeur exaspéré ne voudriez – ce qui fait d’Altered Carbon une expérience enrichissante se sent immergé est son futur cybernétique et, plus important encore, comment il permet à la série de créer des scènes de combat divertissantes et ridicules. L’une des choses les plus folles que j’ai jamais vues à la télévision s’est produite dans la première saison d’Altered Carbon, lorsqu’un personnage a continué à être abattu et à redémarrer dans un corps nu et répliqué – le processus se répétant jusqu’à ce qu’il y ait littéralement des dizaines de cadavres sur le sol.

Il n’y a rien de tel dans la saison 2, mais la nouvelle pile de Kovacs (c’est-à-dire Anthony Mackie) est livrée avec des améliorations cybernétiques améliorées qui déchirent tout simplement. Mackie-as-Kovacs est biométriquement lié à ses armes, ce qui signifie qu’il peut invoquer des pistolets à double usage dans ses mains comme Thor avec Mjölnir. Cette astuce astucieuse a pour conséquence involontaire de vous donner envie de prendre un contrôleur et de transformer Altered Carbon en jeu vidéo. Sa nouvelle pile est également — je ne peux pas croire que je tape ceci — infusée d’ADN canin, parce que la seule façon de rendre les supersoldats plus efficaces est, je suppose, de leur donner les traits génétiques d’un véritable loup. Malheureusement, cette mise à niveau ne conduit pas à un acteur acclamé hurlant comme un loup.

Altered Carbon est toujours incohérent et parfois trop déroutant pour son propre bien, ce qui, comme The Witcher, l’empêche d’appartenir aux échelons supérieurs de Peak TV. Mais il y a quelque chose à dire sur le pouvoir de construire un monde si riche et si distinctif, en particulier dans une série avec un message aussi prémonitoire sur les divisions de classe, la violence et la nature de l’identité. Aussi absurde soit-il parfois, l’univers futuriste d’Altered Carbon semble réel, et cette authenticité justifie la décision de Netflix de ne ménager aucune dépense.

Comme The Witcher, une série tout aussi étrange et attachante dans laquelle Henry Cavill grogne, combat des monstres et prend des bains, j’espère qu’Altered Carbon et les nombreux corps de Takeshi Kovacs sont là pour rester. La télévision est peut-être au milieu d’un boom de la science-fiction, mais malgré des similitudes de surface avec Ghost in the Shell et Blade Runner, Altered Carbon possède suffisamment d’ADN unique pour se tenir seul, en dehors de ses pairs du genre. Netflix pourrait tout aussi bien lancer une pièce à quelques manches supplémentaires.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer