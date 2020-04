Álvaro Domínguez, ex de l’Atlético de Madrid, attaque Pedro Sánchez et Pablo Iglesias: “Vous ne faites preuve que d’incompétence”

Chutes critique du gouvernement et en particulier de Pedro Sánchez et Pablo Iglesias pour la gestion de la crise des coronavirus. L’alerte sanitaire est en augmentation et les solutions ne viennent toujours pas de ceux qui doivent les trouver. Dans ceux-ci, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus se contenir et inculper ouvertement les responsables. L’un d’eux a été Álvaro Domínguez, ancien joueur de l’Atlético de Madrid, qui a été très dur avec son compte Twitter officiel.

«J’espère que des mesures seront prises contre le gouvernement de Pedro Sánchez et Pablo Iglesias quand tout cela est fini … Vous ne faites preuve d’incompétence que jour après jour pour gérer une crise. Tant de toilettes, de fonctionnaires et de services essentiels sauver votre cul jour si et jour aussi », écrivait celui qui était international avec l’Espagne sur ses réseaux sociaux.

J’espère que des mesures seront prises contre le gouvernement de @sanchezcastejon et @PabloIglesias lorsque tout cela sera terminé … vous ne montrez que l’incompétence jour après jour pour gérer une crise.

tant de toilettes, de fonctionnaires et de services essentiels qui vous sauvent le jour si et le jour aussi

– Alvaro Dominguez (@ Adominguez15) 2 avril 2020

Déjà à la retraite en raison de problèmes de blessures, l’ancien défenseur du rojiblanco il n’a pas pu contenir sa colère contre le gouvernement, dirigé par Pedro Sánchez et Pablo Iglesias, en raison de l’incompétence dont il fait preuve au cours de ces semaines face à l’alerte sanitaire provoquée par Covid-19. Une opinion partagée par d’autres personnalités du monde du football qui ont également critiqué les responsables via les réseaux sociaux tels que Pepe Reina, Lopetegui, Víctor Sánchez del Amo, Salva Ballesta ou García Calvo. Ce dernier a été particulièrement dur contre le secrétaire général de Podemos et vice-président du gouvernement. Il n’a pas été contenu Javier Clemente, qui ne comprend pas l’internement et estime que des personnes en bonne santé devraient pouvoir aller travailler pour que le pays ne s’effondre pas.