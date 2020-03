Álvaro Morales ne touche pas son cœur et fait tomber Chivas en raison de l’indiscipline

Álvaro Morales fouetté Alexis Vega et José Juan Macías pour les accusations controversées contre lui et remis en question la discipline qu’il maintient Ricardo Peláez à l’intérieur de l’ensemble jalisciense. Il a également pris le temps de déclarer que ce ne serait pas le “One shot” que les footballeurs recevront de Notes de télévision. Ce qui précède car, selon lui, ce type de magazine ils sont traités de cette façon.

VOIR LE DERNIER FOOTBALL NATIONAL ET INTERNATIONAL ICI

“Ils sortent cette version et l’anticipent, et ils déplacent l’ensemble de l’appareil médiatique de Guadalajara, principalement des fans de reportages. Au cours de mes 23 années d’expérience, je sais une chose; d’abord, que les footballeurs font l’objet de ce type de magazine. Deuxièmement, ces types de magazines obtiennent d’abord des informations légères pour voir la réaction. Si cela se réchauffe, le deuxième coup vient, par expérience, je sais “, a-t-il déclaré à ESPN AM.

Álvaro Morales Il a évité de parler du problème personnel / familial qu’il vit Alexis Vega, l’un de ceux impliqués. Cependant, il a souligné que ce type d’incident affecter directement la performance du footballeur sur le terrain depuis n’est pas concentré à cent pour cent Dans le match.

Finalement, ‘Le sorcier’ a mis fin à sa participation en faisant valoir que c’était la troisième fois du tournoi des actes indisciplinaires se produisent à Guadalajara. Il convient de noter que, ces derniers jours, «Chicote« Calderón et Uriel Antuna Ils étaient une tendance à commettre une imprudence extra-sportive qui a fait des ravages à l’intérieur du «Troupeau sacré».

IL Y A UN TIR! 🥊

Le joueur de Chivas Uriel Antuna a envoyé cet e-mail à Álvaro Morales qui lui a reproché sa mauvaise performance avec le “troupeau”

Qui a raison pic.twitter.com/v807Ex5m8f

– Total Soccer (@MXFutbolTotal) 17 février 2020