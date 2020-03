Álvaro Morata pourrait durer entre cinq et six semaines K.O.

Álvaro Morata rompt à nouveau. L’attaquant de l’Atlético de Madrid, l’un des héros de la victoire contre Liverpool à Anfield, sera absent pendant cinq à six semaines après avoir subi une blessure aux muscles ischio-jambiers, selon COPE.

Morata a déjà atteint Anfield touché et a fini par casser dans les 18 minutes qu’il a jouées. Peu de temps après être entré sur le terrain pendant la prolongation du match, l’attaquant a commencé à boiter, montrant qu’il n’était pas dans les meilleures conditions pour jouer.

Simeone avait déjà fait tous les changements lorsque l’ancien joueur du Real Madrid est revenu de sa blessure. Loin de quitter le terrain, Morata serra les dents et essaya d’aider son équipe autant que possible, et je l’ai. Après une combinaison avec Marcos Llorente, dans la dernière minute du match, l’attaquant a battu Adrian pour mettre le troisième sur le tableau de bord et confirmer l’élimination du champion d’Europe.

Il a subi des tests à son arrivée à Madrid

Selon Cadena Cope, Morata a subi des tests pour évaluer sa blessure musculaire. Les pires prévisions ont été réalisées: souffre d’une blessure aux ischio-jambiers et sera absent pendant environ cinq à six semaines.

Il s’agit de la deuxième blessure musculaire qu’il a subie au cours du dernier mois et demi. Le 2 février, lors du derby contre le Real Madrid, le matelas «9» s’est cassé et contraint d’atteindre le match nul contre Liverpool, ce qui a finalement payé.

La suspension de la Ligue de Santander amènera Morata à se remettre de sa blessure sans pour l’instant manquer aucun engagement de votre équipe. Il reste à voir quand la compétition nationale sera de retour et comment progressera l’un des joueurs les plus importants de Diego Pablo Simeone.