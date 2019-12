Alvin Martin, Steve Bruce et Roy Hodgson rendent hommage au héros de la Coupe du monde d'Angleterre 1966

La légende de West Ham, Alvin Martin, a rendu hommage au «formidable» Martin Peters décédé à l'âge de 76 ans.

Le vainqueur de la Coupe du monde d'Angleterre, Peters, qui a marqué le deuxième but de la finale de 1966, est décédé samedi matin après une bataille contre la maladie d'Alzheimer.

Peters était le tiers du célèbre trio de West Ham qui a aidé à remporter le tournoi en Angleterre, avec Bobby Moore et Sir Geoff Hurst.

.

Martin Peters était un héros pour l'Angleterre lors de la Coupe du monde 1966

Martin a dirigé les hommages à Peters après l'annonce de sa mort.

Il a déclaré à talkSPORT: «Je sais que c'était un homme fantastique. Je l'ai très bien connu. Quand je jouais à West Ham et quand il a fini, nous nous sommes tous deux associés dans les mêmes cercles. C'était juste un gars formidable. Sous-estimé et c'est vraiment une triste nouvelle.

«Évidemment, la Coupe du monde est synonyme du nom de Martin Peters et des trois joueurs de West Ham. Tous pour différentes raisons étaient des icônes fantastiques pour le club.

"Bobby Moore parce qu'il a soulevé le trophée, Sir Geoff parce qu'il a réussi un triplé mais Martin, je sais que j'ai parlé à beaucoup, beaucoup de joueurs qui ont joué avec tous les trois et beaucoup ont dit la même chose qu'il était le plus naturellement" doué des trois. C'était un joueur spectaculaire.

«Il y avait une certaine chose que les trois avaient l'habitude de faire à l'entraînement, Sir Geoff, Bobby Moore et Martin commenceraient sur la ligne de but et garderaient le ballon entre eux et marcheraient à l'autre bout du terrain et ne le laisseraient jamais tomber.

«Ce sont eux que Ron Greenwood a pu démontrer toute la subtilité de sa formation.»

Le manager de Newcastle, Steve Bruce, a également rendu un hommage émouvant à l'ancien milieu de terrain de West Ham, Tottenham et Norwich.

"C'était un gentleman complet", a déclaré Bruce à talkSPORT. «J'ai eu le plaisir de jouer contre lui quand j'étais jeune et il était à la fin de sa carrière et m'a donné une leçon sur comment devenir footballeur.

"Je pense que je parle au nom de tout le monde dans le pays que nos pensées vont à sa famille et bien sûr, il nous manquera beaucoup car ils ne le font plus."

«Il était un très grand joueur et il manquera beaucoup à tout le monde.»

REGARDER BON

Chelsea dévoile un superbe kit rétro pour marquer les 50 ans du premier triomphe de la FA Cup

SÉLECTIONS

Watford vs Man United: XI prévus alors que Solskjaer complote les quatre premiers assauts

RIP LEGEND

Martin Peters, meilleur buteur de la Coupe du monde 1966 pour l'Angleterre, décède à l'âge de 76 ans

NOUVELLE ÈRE

Les joueurs d'Everton sont "vraiment ravis" de travailler sous Carlo Ancelotti

guérissez bientôt

Un ancien défenseur de Man United, Daley Blind, diagnostiqué d'une maladie cardiaque

ARRONDISSEMENT

Leeds s'incline à Fulham, West Brom se tient, la course sans victoire de Charlton se poursuit

pl résultats

Almiron remporte enfin la victoire à Newcastle, les Saints stupéfient Villa et le retour des Wolves

EXPLIQUÉ

Ljungberg révèle la raison de sa sélection par équipe d'Arsenal à Everton

L'ancien manager de l'Angleterre et l'actuel patron de Crystal Palace, Roy Hodgson, a également eu des paroles aimables à propos de Peters après que son équipe ait été battue par Newcastle samedi.

Hodgson a déclaré: «Une de nos légendes, bien sûr. L'une des personnes dont les noms figureront dans les annales du football anglais pour son triomphe en Coupe du monde.

«C'était un merveilleux footballeur, Martin Peters, un joueur élégant. Un milieu de terrain extrêmement talentueux qui n'avait aucune faiblesse particulière dans son jeu d'après ce dont je me souviens.

«C'est un jour triste d'entendre qu'il nous a quittés. Tout ce que l'on peut faire, c'est transmettre ses condoléances à sa famille et à ses amis proches et faire en sorte que certaines personnes soient conscientes de ce qu'il était un grand joueur et de son excellent travail pour le football anglais. »

Les hommages ont également afflué sur les médias sociaux avec des légendes du jeu et ses anciens clubs publiant leurs messages sur Peters.

Désolé d'apprendre que Martin Peters est décédé. Un de nos héros vainqueurs de Coupe du Monde. Un grand joueur et un vrai gentleman.

– Gary Lineker (@GaryLineker) 21 décembre 2019

Nous sommes extrêmement attristés d'apprendre le décès de Martin Peters. Les pensées de tout le monde au Club sont avec sa famille et ses amis en cette période difficile. pic.twitter.com/fwvwRQajWd

– Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 21 décembre 2019

Tout le monde à Norwich City est profondément attristé d'apprendre le décès de notre ancien joueur, Martin Peters.

Nos pensées vont à la famille et aux amis de Martin en cette période difficile. pic.twitter.com/miT8PmaSNo

– Norwich City FC (@NorwichCityFC) 21 décembre 2019

Aujourd'hui est un jour très triste pour le football et pour moi personnellement, Martin Peters a été l'un des meilleurs de tous les temps et un ami et collègue proche depuis plus de 50 ans. Un autre buteur final de la Coupe du monde et mon partenaire de West Ham depuis des années avec un vieil ami de Bobby Moore RIP.

– Sir Geoff Hurst (@TheGeoffHurst) 21 décembre 2019

. (tagsToTranslate) Martin Peters (t) West Ham (t) Tottenham (t) Angleterre (t) Norwich (t) Steve Bruce (t) Roy Hodgson