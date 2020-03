Aly Raisman publie une photo nue avec un message spécial

Aly Raisman publie une photo nue avec un message spécial

Aly Raisman a publié une photo nue avec un message spécial sur Instagram le week-end dernier.

Pour célébrer la Journée internationale de la femme le 8 mars, la célèbre gymnaste a décidé de saisir l’occasion pour s’exprimer.

Avec une image et un message garantissant son attention, la jeune femme de 25 ans s’est adressée aux médias sociaux pour parler des droits des femmes.

“Bonne journée internationale des femmes”, a-t-elle écrit.

“Rappel de prendre du temps pour vous aujourd’hui et tous les jours. Je crois que l’un des meilleurs moyens d’apporter des changements est de commencer par nous-mêmes. Laissez votre lumière et votre amour inspirer les autres. À tous les hommes: nous avons aussi besoin de votre aide! Nous ne pouvons pas le faire seuls.

“Soyons tous bons les uns envers les autres et reconnaissons que nous sommes tous humains. Ayez de l’empathie l’un envers l’autre. Je pense que nous savons tous ce que cela fait de lutter, non? Cessons également de faire honte aux femmes et aux filles pour ce qu’elles portent. S’IL VOUS PLAÎT. Une femme ou une fille ne le demande JAMAIS en fonction de ce qu’elle porte, de l’heure de la nuit ou de la quantité qu’elle a bu. UNE TENUE SEXY N’EST PAS UNE INVITATION. »

Raisman a émergé comme un héros pour de nombreuses jeunes femmes au cours des dernières années, donc son message spécial résonnera sans aucun doute auprès des jeunes femmes du monde entier.

En relation: Ce que la victoire de Belmont contre Murray State signifie pour le tournoi NCAA