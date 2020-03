Amari Cooper réagit au départ des Cowboys de Dallas

Amari Cooper a récemment répondu à l’idée de laisser éventuellement les Cowboys de Dallas en agence libre cette année.

Le joueur de 25 ans n’était vraiment pas fan de cette perspective.

L’année dernière, Cooper a enregistré 1 189 verges et huit touchés sur 79 captures pour Dallas. Entre ces chiffres, son âge et la faiblesse relative du groupe d’agents libres à large récepteur cette année, il pourrait commander quelque chose dans la fourchette de 20 millions de dollars par an.

Les Cowboys ont déclaré à plusieurs reprises que la signature de Cooper est leur deuxième priorité après la signature du quart-arrière Dak Prescott.

Apparemment, l’amour est réciproque.

Cooper est apparu le 105.3 The Fan la semaine dernière et a exprimé à plusieurs reprises son désir de rester à Dallas.

“J’adore être un Cowboy de Dallas”, a-t-il déclaré.

«J’adore tout ça. J’y pense tous les jours. Juste l’aura d’être un Dallas Cowboy, vous ne pouvez pas le battre. Je veux être un Cowboy pour la vie. “

Une partie de la raison pour laquelle Cooper se sent si bien à propos de son séjour à Dallas est à cause de sa relation avec Prescott. Il l’a décrit comme «très bon».

“Nous avons construit une bonne relation jusqu’à présent”, a déclaré Coooper.

«Depuis que je suis arrivé ici, nous avons pu démarrer sur le terrain, et rien que d’après mon expérience dans la NFL, je ne dirais pas que c’est une chose courante.

“Parfois, vous pouvez vous aligner avec un quart-arrière après avoir été échangé ou être allé dans une nouvelle équipe, que ce soit le repêchage ou autre, et ça ne se passe pas bien.

“Et donc, je n’essaierais pas de l’échanger contre quoi que ce soit parce que je sais ce qui peut être de l’autre côté. Je dirais que c’est très important. “

Cooper deviendra officiellement agent libre le 18 mars. À ce stade, il sera intéressant de voir combien de temps il faudra pour qu’un accord entre lui et les Cowboys soit finalement conclu.

En relation: Le Kansas réagit aux allégations contre Bill Self