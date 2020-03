Amaya Valdemoro: “Le 8 mars, nous sommes très hypocrites, puis le reste de l’année nous oublions”

Amaya Valdemoro Elle a été bouleversée par le peu d’importance accordée aux femmes après le 8 mars. Le meilleur joueur espagnol de tous les temps exige une plus grande importance dans la lutte pour les droits des femmes tout au long de l’année, et pas seulement cette semaine avant la démonstration du 8M.

L’ambassadeur de Betfair se dit “très hypocrite”. «Cette semaine, nous sommes très hypocrites, car le reste de l’année, nous oublions. Par exemple, cela me rend nerveux que cette semaine mon téléphone ne cesse de sonner. Honnêtement, j’ai cessé d’aller aux tables rondes ces jours-ci. Vous pouvez faire beaucoup plus de choses au cours de l’année, pas seulement le 8 mars ».

«Nous sommes sur la bonne voie, mais les médias devraient miser davantage sur les femmes, que les entreprises qu’elles parrainent ne vont pas facilement, mais risquent. Cette recherche de nouveaux visages dans le sport féminin pour briser les stéréotypes. Ils devraient commencer à chercher la valeur de ces femmes et non pas à ce qu’elles apparaissent, pas à ressembler à des modèles. Cela arrive, par exemple, avec le thème des photos: ils cherchent toujours à être picantona lorsqu’ils arrivent à une fille », affirme Valdemoro.

Amaya Valdemoro dit que les mérites des garçons dans le sport sont plus appréciés que ceux des filles. «Nous devons être les premiers à être des nouvelles. Contrairement à d’autres secteurs de la société, nous avons commencé à recevoir une aide financière lorsque les résultats ont été obtenus, et non l’inverse. C’est pourquoi les Jeux Olympiques de 2012 ont été essentiels, lorsque les athlètes espagnols ont remporté de nombreuses médailles ».

L’ancienne joueuse a dénoncé le machisme qui se vit dans certains terrains de basket, dont elle a souffert dans sa chair: «Bien sûr, bien sûr, ils m’ont insulté. J’ai tout vécu. Le typique: ils vous crient d’aller frotter ou laver les machines. Ils m’ont aussi crié laide ou grosse, ou que je vais faire un sandwich. Je n’ai pas vu un homme crier quelque chose comme ça. Il m’est également arrivé de me comparer aux joueurs, même si vous êtes plus âgé que lui ou avez fait de meilleures choses que lui.

Valdemoro dévoile ses références

Lors du choix d’un référent dans le sport féminin, Amaya Valdemoro a avoué qu’il en coûte cher d’en choisir un en particulier car il y en a assez. «Il y en a beaucoup: Carolina Marín, Lydia Valentín, Ana Peleteiro, Mireia Belmonte, María Vicente, Ruth Beitia … et je laisse mes grands compagnons comme Marta Xargay, Ana Cruz, Cristina Viña, Alba Torrent … Il y a d’innombrables athlètes qui servent de référence dans le sport et ils sont aussi un modèle de personne ».

En fin de compte, l’ambassadeur Betfair s’est débarrassé des éloges pour le basket-ball féminin espagnol, qui traverse un grand moment. Il en a également profité pour demander plus d’investissements dans la ligue espagnole: «Il faut faire une injection économique importante pour la mettre au meilleur niveau européen. L’Espagne a la meilleure équipe européenne, mais la ligue n’est pas au niveau de la sélection: il y a un manque d’injection de sponsors et d’institutions publiques pour que les meilleurs espagnols jouent ici en Espagne ».