Amazon achète son chemin vers Streaming Wars Supremacy

Dans la mode, il vaut souvent mieux acheter d’occasion que neuf. Oui, c’est moins cher et en théorie plus écologique. Mais le véritable attrait des consignations et des friperies a moins à voir avec la vertu qu’avec la commodité. Pourquoi faire l’effort de traquer un élément du rack lorsque vous pouvez acquérir quelque chose qui a déjà résisté à l’épreuve du temps? Des sites comme Depop et TheRealReal ont fait des millions de dollars la réponse à cette question rhétorique.

Il en va de même pour les émissions de télévision de mode. Ou du moins, c’est ce sur quoi Amazon parie avec Making the Cut, sa première entrée dans l’espace de compétition de réalité encombrée et le sous-genre encore plus encombré de concours de design de vêtements. Pour diriger cette entreprise très importante, qui a fait ses débuts sur Prime Video Friday, Amazon n’a pas pris la peine de constituer sa propre équipe de rêve. Au lieu de cela, il a fait ce qu’un géant du commerce de détail dirigé par l’homme le plus riche du monde peut faire le mieux: acquérir la concurrence. Quand Amazon a voulu percer dans la livraison de nourriture, il a simplement acheté Whole Foods. Et quand Amazon a voulu créer sa propre version de Project Runway, il a simplement poché les visages de Project Runway.

Making the Cut est hébergé par la top-modèle allemande Heidi Klum, qui est soutenue dans ses efforts par le ténébreux et avare Tim Gunn. Pendant 16 saisons sur 13 ans sur deux réseaux différents, Klum et Gunn ont présidé Runway en tant que tante folle et oncle sévère de la mode américaine, propulsant la série vers un succès précoce et durable. (Avant de décamper pour Lifetime dans la saison 6, Runway a défini le modèle pour les futurs succès de Bravo comme Top Chef jusqu’à ce que le réseau devienne plein Housewives.) Le duo a annoncé son départ pour Amazon à l’automne 2018 – il y a assez longtemps que Runway lui-même avait eu le temps pour diffuser plusieurs saisons de sa propre relance, avec Karlie Kloss et Christian Siriano dans les rôles traditionnels de Klum et Gunn.

Amazon est loin d’être le premier service de streaming à faire un tel jeu de puissance chauve. Pour son incursion dans les documentaires sur la nature, Netflix n’a chargé nul autre que Sir David Attenborough et le reste de l’équipe de Planet Earth de créer Our Planet, un spectacle distinct de son prédécesseur dans sa concentration alarmante sur le changement climatique, mais partage toujours son trésor de mâchoires. supprimer des images. Fait intéressant, cependant, Netflix a adopté une approche légèrement différente pour son propre concurrent de la piste, Next in Fashion, en proposant le gourou du style Queer Eye, Tan France, en tant que co-hôte principal aux côtés d’Alexa Chung. En gardant les choses dans la famille, Netflix renforce à la fois le profil de la France et le sien en tant que plaque tournante pour les stars locales qui peuvent avoir des carrières multiformes entièrement au sein de la plus grande marque.

Mais sans succès antérieurs dans la veine de Queer Eye (ou Love Is Blind, Dating Around, Nailed It !, et The Circle), les enjeux du premier spectacle de compétition d’Amazon laissent beaucoup moins de place au hasard. Klum et Gunn sont certainement des noms assez flashy pour attirer l’attention des téléspectateurs, mais leur nouveau mécène les soutient avec une batterie pleine de flexions. Project Runway réside toujours à New York, une ville intrinsèque à l’identité du spectacle; Next in Fashion, un débutant novice, passe la majeure partie de sa première saison confinée à une seule scène sonore de Los Angeles. Making the Cut, en revanche, commence par un appât et un interrupteur qui est également un jet de gant: les concurrents sont réunis à New York, uniquement pour Heidi et Tim pour surprendre qu’ils sont tous envoyés par avion à Paris, où les étapes de production défilés de mode dramatiques sous la Tour Eiffel et sur les bords de Seine. À mi-chemin de la saison, comme pour pousser le point encore plus loin, le casting restant se replie et déménage à Tokyo. Runway peut avoir une reconnaissance de nom et Next in Fashion la machine de distribution Netflix, mais Amazon dépensera tout ce qu’il faut pour combler l’écart.

Making the Cut partage quelque chose avec Next in Fashion, une caractéristique commune des émissions en streaming qui tentent d’attirer un public aussi large que possible: le vivier de talents de la série est vraiment mondial, attirant des designers d’Italie, d’Israël, de Shanghai et de Berlin ainsi que Standbys américains comme New York et LA Il en va de même pour le panel des juges, un mélange d’archétypes familiers et de gouttes de micro incomparables. Joseph Altuzarra, comme Siriano, Michael Kors et Brandon Maxwell avant lui, apporte l’expertise d’un designer réel avec une entreprise mondiale florissante; Naomi Goddamn Campbell se présente pour livrer certaines des critiques les plus flétries du panel, pour lesquelles les candidats la remercient à juste titre. Certaines personnalités portent les deux casquettes: la chef de longue date du Vogue français, Carine Roitfeld, a la même formation éditoriale que Elaine Welteroth et Nina Garcia de Runway, mais avec plus de prestige et, sans aucun doute, une étiquette de prix.

L’association de Klum et Gunn avec Amazon apporte cependant plus que de l’argent (bien qu’il y ait certainement beaucoup d’argent impliqué). Avant qu’Amazon ne soit une force improbable dans le divertissement, il était et est encore un détaillant, et pas exactement connu pour la haute couture. Pour les candidats Making the Cut, le patronage de la société se révèle être une arme à double tranchant. D’une part, le look gagnant chaque semaine est fabriqué et rendu instantanément accessible à des centaines de millions de clients. De l’autre, l’accent est parfois mal à l’aise sur l’accessibilité et le mercantilisme. “Nous pensons que vous ne nous avez pas vraiment donné une version vendable”, avertit Klum un candidat dont le travail est reconnu comme étant par ailleurs superlatif. Dans le même épisode, une créatrice qui privilégie le noir est avertie que ses vêtements ne se démarqueront pas des acheteurs en ligne. “Vous allez être confronté à:” Dois-je compromettre ma vision pour développer mon entreprise? “”, Lui dit Altuzarra. “Et parfois, la bonne réponse est oui.”

Au début de la saison, Gunn informe ses accusations que Making the Cut «n’est pas une compétition de couture». Ce que les juges recherchent, nous dit-on à maintes reprises, c’est “la prochaine grande marque mondiale”, une phrase que Gunn prononce à un moment donné avec de vraies larmes dans les yeux. “Le créateur de la marque est tout aussi important que les vêtements”, déclare Klum avant chaque séance de jugement. Les concurrents sont régulièrement critiqués pour leur manque de cohérence, et donc de lisibilité, dans leur apparence; il est toujours plus facile de commercialiser ce que vous pouvez mettre dans une boîte. L’accent mis sur l’image de marque n’est pas nécessairement erroné à l’ère des médias sociaux, il se sent tout autant comme le reflet du nouveau patron de Klum et Gunn que le monde de la mode chair et sang.

L’éthique Making the Cut se fait sentir dans ce qu’elle ne montre pas autant que ce qu’elle fait. Les concepteurs ont des couturières pour les aider, mais ils travaillent la nuit et ne sont jamais vus devant la caméra; idem les maquilleurs et coiffeurs qui collaborent sur les looks de piste, même si leur travail est crucial pour l’effet final et souvent loué en conséquence. Les modèles, souvent développés en personnages secondaires sur la piste, sont largement muets et interchangeables. Il y a un réel sentiment que ces candidats sont formés pour être des patrons, pas des travailleurs, et que les premiers méritent intrinsèquement plus notre attention. Avec Amazon comme plate-forme, il est difficile de ne pas faire la distinction entre les omissions de Making the Cut et la propre histoire troublée de sa société mère avec les travailleurs marginalisés.

Making the Cut peut modifier et subventionner fortement les personnalités de ses hôtes, mais la série comprend toujours que son attrait principal revient à Klum et Gunn. Des interstitiels joliment excentriques montrent le couple, maintenant près de deux décennies dans leur relation de travail, se lançant dans diverses activités de couples platoniques: escrime, apprentissage du cancan, faire dessiner leurs caricatures. Leur chimie est maladroitement isolée de l’action principale, qui maintient les deux dans des sphères distinctes en tant que juge et mentor, mais son inclusion semble pointue. Amazon est nouveau dans la réalité de la course aux armements. Autant qu’il donne sa propre tournure au format, le streamer connaît également la valeur de ses nouveaux actifs. Mieux vaut adapter un costume d’occasion que de couper un nouveau à partir de zéro.