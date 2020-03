América prépare le troc avec l’équipe de Liga MX avec Renato Ibarra inclus

Après avoir annoncé le retrait définitif de Renato Ibarra par indiscipline, Amérique vise à récupérer l’investissement dans le footballeur équatorien à la recherche d’un accord avec une équipe de la Liga MX.

Un des candidats pointés par le dôme crème est l’Argentin Leonardo Fernandez, qui milite actuellement dans le Diables rouges de Toluca, et suppose être l’un des meilleurs joueurs de l’actuel Clausura 2020.

Par conséquent, à la fin de la saison, Eagles fera une offre au conseil Tigres, propriétaire de la lettre du footballeur, qui comprend un montant attractif et le transfert du sud-américain qui est parti par la porte arrière de l’institution pour avoir prétendument frappé sa femme.

Jusqu’à présent cette saison, Leo Fernández a été le joueur le plus décisif de la coupe et de la ligue, en 6 matchs avec Toluca, il a 3 buts et 3 passes décisives.

Il est à noter que la valeur du milieu de terrain des pingos est de huit millions de dollars, soit ceux de Coapa ils devraient débourser au moins trois pour compléter le montant de leur première constitution pour le Ouverture 2020.

