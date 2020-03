Amir Khan explique le raisonnement derrière l’offre de prêter un immeuble de quatre étages au NHS en pleine pandémie de coronavirus

Amir Khan a proposé de prêter son immeuble de quatre étages à Bolton au NHS pour aider à lutter contre la pandémie de coronavirus.

Le boxeur affirme que la propriété de 60 000 pieds carrés pourra accueillir jusqu’à 4 000 lits pour les victimes du virus.

Amir Khan veut aider sa communauté à Bolton

La maladie mortelle a infecté plus d’un demi-million de personnes dans le monde, le nombre de morts dépassant 21 000.

Et Khan, né à Bolton, veut aider sa communauté locale.

Il a déclaré à talkSPORT: “Donc, fondamentalement, j’ai un bâtiment de 60 000 pieds carrés que je vais transformer en centre commercial et aussi une salle de banquet pour les mariages et les conférences. C’est dans le centre-ville de Bolton.

“J’ai décidé avant qu’ils ne commencent à travailler à l’intérieur, cela ne me dérange pas de donner cela au NHS pour dire” regardez, venez utiliser le bâtiment “.

«De cette façon, cela peut aider toutes les victimes qui ont le coronavirus parce que je vois et j’ai lu que les hôpitaux envoient maintenant des gens.

«Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d’aide. Il n’y a pas assez de lits, donc je suis heureux de donner mon immeuble. Vous obtiendrez environ 3 000, 4 000 lits là-dedans qui pourraient vous aider. »

Khan espère obtenir un verdict positif pour sa proposition bientôt.

Il a ajouté: «Mon équipe parle au NHS local et j’espère que nous obtiendrons un verdict dans les prochains jours.

NHS dans ma ville natale (Bolton), sachant que nous regardons le baril de pénuries de lits et que les gens ne reçoivent pas de traitement vital. Ils m’ont remercié, mais actuellement ils n’ont pas atteint leur capacité maximale. NHS Bolton gardera cela à l’esprit. L’offre est là. Veuillez garder tout le monde en sécurité. https://t.co/ikPHXuzsDv

– Amir Khan (@amirkingkhan) 26 mars 2020

“Mais c’est là-bas que je suis prêt à aider. Cela a commencé sur mes réseaux sociaux, mon Twitter. J’ai décidé d’envoyer le message pour dire que j’aimerais aider et faire ma part.

«La raison pour laquelle je veux faire cela est parce que de cette façon nous gardons les victimes qui ont le virus dans ce même bâtiment, au lieu de le propager, car il est facile à propager.

«Avant que la situation n’empire, permettez-moi au moins d’aider la communauté autant que possible.»

