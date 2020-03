Ana Guevara confirme la contagion de la pentathlète Mariana Arceo

▲ Raúl Carrillo, directeur de la médecine et des sciences du sport appliquées, de Conade, et Ana Guevara, chef de la commission, ont rendu compte des mesures de prévention visant à préserver la bonne santé de la communauté sportive. Photo gracieuseté de Conade

Avril de la rivière

Journal La Jornada

Jeudi 19 mars 2020, p. a10

Ana Guevara a confirmé le positif à Covid-19 de la pentathlète Mariana Arceo, qui est revenue infectée de Barcelone et après son diagnostic a été admise à l’Institut national des maladies respiratoires (INER), où elle se rétablit favorablement, a déclaré le chef de la Commission nationale de la culture Physique et Sport (Conade) sur ce premier cas détecté dans la communauté des athlètes mexicains, tout en annonçant une série de mesures pour protéger la population sportive de la pandémie.

Dimanche, l’équipe de pentathlon moderne qui était en Espagne est revenue et de toute l’équipe, un seul cas était positif; Il est pris en charge, le pronostic de récupération est favorable, avec de bons résultats, il n’y a rien à craindre, a déclaré Guevara, et a expliqué que Mariana Arceo est le seul membre hospitalisé de l’équipe qui était dans un camp en Espagne, avant les tasses de la monde qui a été annulé, deux en Bulgarie, un en Hongrie, un en Corée du Sud, le même que le Championnat du monde de Cancun en mai.

Le reste de l’équipe se conforme uniquement au processus de quarantaine, il n’y a pas d’alarme, tous ont été testés et négatifs, mais nous allons attendre que les délais médicalement nécessaires soient respectés pour savoir si cela se manifeste ou non, a-t-il ajouté. le leader lors d’une conférence de presse tenue après une réunion d’urgence avec les fédérations nationales au Centre national pour le développement des talents sportifs et de la haute performance (CNAR).

Il y a des athlètes bloqués dans différents pays

Il a noté qu’il y avait 25 athlètes à l’extérieur du pays, dans des points d’Europe, en Australie, au Brésil, au Canada et à Cuba, 14 d’entre eux bloqués en raison du manque de vols, et a déclaré que la tâche consiste à ramener tout le monde et que plus personne ne quitte le pays. Ils devraient se concentrer sur le Mexique pour continuer à se préparer, en attendant également les procédures et mesures internationales lorsque le sport mondial sera réactivé.

Dans un contexte d’incertitude concernant les annulations, suspensions ou reprogrammations du calendrier sportif dans le monde, Conade, sa Direction de la médecine et des sciences appliquées au sport et les fédérations sportives sont en train de définir la manière dont les athlètes classés continueront de s’entraîner ou en train de se rendre aux Jeux Olympiques, qui restent jusqu’à présent comme prévu, pour commencer le 24 juillet.

L’option serait l’isolement total des athlètes se préparant pour le CNAR et ceux résidant dans la Conade, Tlalpan, tels que ceux qui ramaient qui n’allaient que quotidiennement sur la piste Virgilio Uribe, et d’autres pourraient être envoyés dans leurs États, tels que La Fédération mexicaine de boxe l’a fait hier en brisant la concentration de l’équipe nationale au Centre olympique mexicain des sports.

Pour l’instant, Conade a annoncé la fermeture totale du Centre paralympique mexicain, situé au coin d’Añil et de Churubusco, très près de CNAR, d’où tous les jeunes et les athlètes qui sont en dehors du cycle olympique, de toute catégorie, ont été envoyés à la maison, conformément à l’isolement social qui marque la phase 1 de la contingence avant Covid-2019.

Dans le cas du CNAR, nous évaluerons l’évolution de la situation avec le ministère de la Santé, afin de déterminer si une fermeture absolue est nécessaire ou si nous pouvons laisser une partie de la population en formation sur le chemin de Tokyo 2020, a noté Guevara, et a commenté que jusqu’à Maintenant, 45% des athlètes sont en train de se qualifier pour les 27 disciplines qui ont été suspendues, et la plupart ont été annulées, il est donc prévu que dans plusieurs fédérations internationales, un bon pourcentage des billets olympiques sera attribué par le biais de points et de classements.

Le gymnaste préfère donner la priorité à la santé

Karla Díaz, de gymnastique rythmique, s’est dite préoccupée par la possibilité d’isolement au CNAR, car ce ne serait pas total, par exemple dans le cas du personnel de la salle à manger. «La vérité est que je mets ma santé à l’échelle. C’est comme lorsque vous vous blessez, vous devez vous arrêter pour récupérer et pouvoir concourir. Je ne voudrais pas m’arrêter; Cela peut peut-être nous nuire un peu, mais au final nous ne savons pas à quoi nous nous préparons, tout est annulé, nous ne savons pas s’il y aura des qualifications ou même s’il y aura des Jeux Olympiques.

Nous attendrons de savoir ce que Conade décide, mais personnellement je préfère prendre soin de ma santé, a ajouté l’athlète.

.