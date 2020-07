Analyse d’avant-course du Grand Prix F1 d’Autriche 2020

Un balayage net des trois séances d’essais et un doublé en qualifications représentent jusqu’à présent un début de saison parfait pour Mercedes.

Les espoirs de leurs rivaux qui ne se poursuivront pas dimanche peuvent se résumer en un mot: la température.

Le refroidissement était la défaite de Mercedes lors de cette course il y a 12 mois. Ce fut un Grand Prix d’Autriche particulièrement chaud, et qui, combiné à l’altitude relativement élevée de la piste et aux limitations de la configuration de refroidissement utilisée par Mercedes à l’époque, a contribué à leur première défaite de la saison jusque-là.

Bien sûr, il est peu probable qu’ils répètent deux fois la même erreur. Néanmoins, les prévisions pour la course de dimanche ont été révisées depuis le début du week-end, et les températures prévues sont maintenant un peu plus élevées – se terminant à 30 ° C.

Et comme le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, l’a admis samedi, ils ont apporté un changement à leur voiture, ce qui pourrait avoir une conséquence involontaire sur ses performances. Passer d’une livrée argent à une livrée noire pour montrer leur soutien à la diversité et à l’opposition au racisme est un noble geste. Mais cela peut également compromettre le rejet de chaleur de la voiture.

Annonce | Devenez Supporter et allez sans publicité

« La messagerie et le marketing sont très importants », a déclaré Wolff. « Mais si la performance est affectée, ce n’est évidemment pas génial.

Le refroidissement de la W11 fonctionnera-t-il également maintenant que la voiture est noire? « Nous avons fait quelques calculs, mais demain, lorsque le temps devrait être d’environ 30 degrés. Nous verrons si nos simulations avec une voiture argentée ont été différentes des résultats sur piste avec une voiture noire. Alors [it’s a] juste point. C’est un peu une inconnue pour nous. «

Il serait facile d’exagérer le rôle que pourrait jouer la livrée de Mercedes. Mais Red Bull et Ferrari envisagent le virage prévu dans les prévisions météorologiques et espèrent que cela jouera à leur avantage.

« Nous avons été bénis l’année dernière avec des conditions particulièrement chaudes et une Mercedes qui n’était pas équipée pour rouler dans des conditions chaudes, alors elles ont un peu chuté », a déclaré le directeur de l’ingénierie automobile de Red Bull, Paul Monaghan. « [But] Je ne pense pas qu’ils vont tomber dans ce piège utile pour nous demain. »

Cependant, il a déclaré que la décision de Red Bull de qualifier Verstappen sur le pneu composé moyen C3 au lieu du mou C4 était en prévision du changement de temps.

« Si vous regardez les courses plus longues de vendredi dans des conditions fraîches, je pense que le pneu C4 pour tout le monde a montré une quantité raisonnable de chute ou de dégradation », a-t-il déclaré. «Et le mur jaune [medium] le pneu semble mieux se tenir debout.

« Maintenant, si les prévisions sont correctes et demain encore plus chaudes qu’aujourd’hui, ce qui rendra encore plus difficile la survie du C4. Nous avons donc choisi d’essayer de nous donner un meilleur pneu pour le premier et de faire nos sélections à partir de là. «

Alexander Albon, qui partira deux places derrière son coéquipier en cinquième position, s’est qualifié sur le pneu mou.

« Donc, si le C4 a du mal demain, nous sommes sur un C3 avec Max, et également si le C4 est magnifique demain, nous sommes sur un C4 avec Alex », a déclaré Monaghan. «Et nous pouvons attirer Max à un moment donné et le mettre sur autre chose.

« Donc, tout est pour jouer, vraiment. Au moins, nous ne sommes pas alignés sur le même pneu à deux endroits derrière le pole-sitter. »

Les choses ne peuvent sûrement s’améliorer pour Ferrari qu’après une sombre séance de qualification où Charles Leclerc a mené ses voitures en septième position, tandis que Sebastian Vettel n’a même pas réussi à atteindre la Q3. Le directeur sportif Laurent Mekies a déclaré que l’équipe jette également un œil plein d’espoir sur les prévisions météorologiques.

« Il fera encore plus chaud demain », a-t-il déclaré. «Et cela changera un peu l’ordre hiérarchique. Ce ne sera pas une révolution, mais les choses vont changer.

«En plus de cela, le terrain est très serré. Je ne parle donc pas de la Mercedes, bien sûr, mais certainement derrière eux le champ est très serré.

Leclerc: Le plus rapide dans le piège de vitesse l’an dernier, le plus lent aujourd’hui «Ça va être un grand combat et nous savons que Charles et Seb sont très bons dans ce domaine, et essayons donc de leur donner la meilleure arme pour pouvoir combattre dans ces conditions. «

Mais dans quelle mesure Leclerc et Vettel pourront-ils se battre compte tenu de la vitesse en ligne droite de Ferrari qui a pris au cours des 12 derniers mois. Leurs deux pilotes ont perdu plus de vitesse dans le piège officiel que tout le monde sur le terrain.

L’an dernier, lors de cette course, Leclerc s’est qualifié en pole position et a été le pilote le plus rapide du speed trap, avec 325,7 km / h. Cette année, il est à l’autre bout du tableau, soit 13,3 km / h de moins. Vettel a perdu 8,3 km / h.

Cela, avec la perte significative de temps au tour par les trois équipes propulsées par Ferrari, est une autre indication que le groupe motopropulseur de Ferrari n’est pas la force qu’il était il y a 12 mois.

Pas de publicité pour seulement 1 £ par mois

>> En savoir plus et vous inscrire

Annonce | Devenez un partisan de . et allez sans publicité

À vous

Quelqu’un peut-il empêcher Mercedes de commencer l’année avec un doublé? Qu’est-ce que Ferrari peut sauver de son début difficile jusqu’en 2020? Et qui sera «le meilleur du reste»?

Partagez vos opinions sur le Grand Prix d’Autriche dans les commentaires.

Grand Prix d’Autriche 2020Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Autriche 2020

Partagez cet article . avec votre réseau: