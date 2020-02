Andre Iguodala emmène ses talents vainqueurs à South Beach

L’attente de Dillon Brooks est terminée. Deux jours après que Brooks (le bon) a déclaré aux journalistes qu’il “ne pouvait pas attendre” jusqu’à ce que le pseudo-coéquipier des Grizzlies échange Andre Iguodala, pour “jouer avec lui et lui montrer ce qu’est Memphis”. The Heat a exaucé son souhait: selon plusieurs reportages, Miami enverra un colis titré par Justise Winslow (le reste des détails, à partir de 20 heures, heure de Paris, sont encore à déterminer) à Memphis en échange du triple champion. Mais même Brooks doit mettre sa casquette sur le petit bout d’astuce qu’Iguodala a réussi à se débattre dans la grande finale de son récession de plusieurs mois: dans le cadre de l’accord, le Heat prolongerait également l’Iguodala, âgé de 36 ans. contrat de deux ans et 30 millions de dollars, la deuxième année une option d’équipe.

Pour Miami, Iguodala donne un gros coup de pouce à l’aile, mais peut-être pas autant qu’il l’aurait souhaité. La chaleur est toujours à la recherche d’étoiles. Après avoir acquis Jimmy Butler dans un système de signe et d’échange cet été, Miami aurait flirté avec l’idée d’échanger pour Chris Paul. Il avait également des yeux pour Jrue Holiday, et plus tard mercredi, Adrian Wojnarowski d’ESPN a rapporté que Pat Riley cherchait à ajouter Danilo Gallinari à l’accord d’Iguodala. L’ajout des deux vétérans ferait du Heat l’équipe la plus dangereuse de l’Est en dehors des Bucks battant le monde; avec juste Iguodala, ils ne sont pas un participant infaillible de la finale de l’Est, mais ils sont meilleurs.

Butler a été une aubaine pour Miami. Le joueur de 30 ans a obtenu la vitrine pour laquelle il pratiquait la pêche passive et agressive et a rapidement prouvé qu’il pouvait gérer les projecteurs: avec Butler au sol cette saison, le Heat a une note offensive de 114, qui se classerait deuxième de la NBA, derrière seulement l’attaque historique des Mavs. Mais lorsque Butler est assis, les cratères d’attaque du Heat à 106,4, ce qui les placerait à égalité au 23e rang avec les Cavs et les Timberwolves – qui ne feront l’histoire que pour le nombre de fois où Kevin Love tentera de dominer ses propres coéquipiers avec ses passes et Karl -Anthony Towns publie des Instagram mécontents. Iguodala en aidera certains à cet égard: il n’est qu’un tireur à 3 points en carrière à 33,3% et est sujet à des étirements glacés, mais il est suffisamment crédible de l’extérieur pour faire réfléchir ses défenses; et s’il a conservé son athlétisme tout en prenant des réunions techniques et en entassant du kombucha dans la baie au cours des quatre derniers mois, il sera toujours en train de réduire les coupures (90e centile en 2018-2019, un endroit en dessous des vacances).

Où Iguodala aidera vraiment Butler et le Heat sera en défense. Alors que Jimmy et son compatriote All-Star Bam Adebayo forment un coup de poing un et deux, la défense de Miami dans son ensemble a fait défaut: ils se classent juste 14e, bien en deçà de leur compétition la plus difficile de l’Est – Milwaukee (classé premier dans la NBA sur défense), Toronto (deuxième), Boston (troisième), Philadelphie (sixième) et même Indiana (neuvième). Si Iggy n’a pas perdu un pas, il peut assumer le rôle de gardien du meilleur défenseur de périmètre de l’adversaire, libérant Butler de faire des ravages à l’autre bout. Même s’il a perdu une étape, il pense que le jeu sur la défense est meilleur que la plupart, ce qui en fera une option plus fiable en fin de match que les recrues Tyler Herro et Derrick Jones Jr. Herro a été une révélation en attaque, mais même un entraîneur de Gandalf comme Erik Spoelstra aurait du mal à cacher le joueur de 20 ans dans le temps critique d’une série éliminatoire contre la programmation des Sixers ‘Big Dogs.

Si la chimie défensive ne se matérialise pas au cours du second semestre, le Heat réessayera la saison prochaine, car l’accord d’extension conclu dans le cadre de ce commerce garde Iguodala dans les livres pendant la saison 2020-21. Surtout, il maintient également la flexibilité de Miami à long terme. The Heat peut s’éloigner de l’accord à l’été 2021, lorsque des personnes comme Giannis Antetokounmpo peuvent arriver sur le marché et Miami, natch, s’attend à être un acteur majeur indépendant. Et si les choses ne fonctionnent vraiment pas avec Iguodala, qui aura 37 ans à la même époque l’année prochaine, son contrat expirera fonctionnellement à la date limite du commerce de 2021.

Pour Memphis, cet accord est à l’envers, moins une chance de vengeance. Iguodala n’a jamais rendu compte au Griz après que Golden State lui ait déchargé son salaire de 17,2 millions de dollars cet été pour ouvrir la voie à la signature et à l’échange d’Angelo Russell. En jouant dur avec Iguodala et les prétendants en espérant qu’il serait lâche, les Grizzlies se sont retrouvés avec un choix de premier tour de 2024 protégé par Golden State, mais également l’un des meilleurs joueurs de la ligue mystérieuse de la ligue à Winslow.

Est-il un meneur de jeu? Est-ce un centre? C’est l’avantage et le fardeau de Winslow, un «avant» de 6 pieds 6 pouces avec le corps d’un rocher. Il est un peu surprenant que Miami se sépare du joueur de 23 ans. Les Heat ont le don de trouver des joueurs dont les compétences contredisent leurs statures physiques. Des gardes qui jouent comme des gros! Des gros qui jouent comme des gardes! C’est une véritable île du Dr Moreau là-bas. Mais bien que Winslow n’ait jamais atteint les sommets d’Adebayo, il a toujours montré quelque chose – des côtelettes défensives, une portée améliorée (38% par rapport à 3 la saison dernière sur quatre tentatives), la manipulation du ballon – qui vous fait toujours vous demander à quel point il peut être bon s’il pouvait le faire, disons, un ou deux autres choses.

Les blessures n’ont pas aidé; Winslow n’a pas joué plus de 70 matchs depuis sa saison recrue et il est limité à seulement 11 matchs cette saison. Il a actuellement un problème de dos et est apparu dans un seul match, pendant 15 minutes, au cours des deux derniers mois. C’est toujours un peu curieux quand une équipe avec toutes les informations médicales sur un joueur abandonne, en particulier l’un des pedigree de Winslow – champion national à Duke, non. 10 choix global, égérie de Danny Ainge. Mais s’il est en bonne santé, Winslow est un excellent moyen pour les Grizzlies de fusionner le passé avec le présent.

Le Griz, actuellement huitième dans l’Ouest, a accéléré sa reconstruction plus rapidement qu’un break rapide Ja Morant. Et avec un noyau de vingt ans à Morant, Jaren Jackson Jr., Brandon Clarke et Brooks, ils devraient rester dans le mix dans un avenir prévisible. Mais alors que Brooks et Morant ont clairement la merde et l’esprit des saints patrons de Grit and Grind, Tony Allen et Zach Randolph, ils n’ont pas le poids défensif (20e en NBA) qui a permis à leurs prédécesseurs de le soutenir. Winslow, à son meilleur, pourrait apporter exactement cela, tout en étant en mesure de voler sur le terrain aux côtés de Morant and Co.

Les Grizzlies ne joueront malheureusement pas à nouveau contre le Heat cette saison, ne présentant le match contre Brooks-Iguodala qu’à la saison prochaine. Si tout se passe bien, Brooks sera en mesure de montrer à Iguodala la prochaine grande aventure de la NBA. L’espoir pour le Heat est que ce qui va arriver au cours des quatre prochains mois avec Iggy en remorque en valera la peine.

