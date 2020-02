Andre Iguodala est le roi du paiement

En vieillissant, Andre Iguodala est devenu très bon dans deux des aspects les plus importants du basket-ball: gagner des championnats et être payé. En 2020, à 35 ans, cette tendance se poursuit alors que l’attaquant mécontent des Memphis Grizzlies, qui s’est absenté pendant la moitié de la saison, s’est frayé un chemin vers le Miami Heat avant la date limite des échanges de la NBA. Mercredi, le Heat a accepté de prolonger son contrat de deux ans pour 30 millions de dollars, avec une option d’équipe la deuxième année. Quel revirement.

Iguodala est le roi de la finesse en matière de paiement, et cela n’a pas commencé lorsque cette année sabbatique s’est transformée en un retrait de South Beach. À l’été 2017, les Golden State Warriors ont tenté de changer leur sixième homme, lui offrant un contrat de l’ordre de 12 à 14 millions de dollars par an pour deux ans, et une troisième année non garantie. Après avoir menacé de partir et avoir discuté avec d’autres équipes, il est reparti avec le contrat qu’il souhaitait: trois ans garantis à 16 millions de dollars par saison.

Maintenant, il a poussé le jeu encore plus loin.

Iguodala a été payé pour s’entraîner et se détendre toute l’année

Au cours de l’été, les Warriors ont dû prendre des décisions difficiles après avoir appris que Kevin Durant quitterait la ville pour les Brooklyn Nets. Leur réponse a été de signer et d’échanger Durant pendant D’Angelo Russell pour récupérer une partie de leur perte. En conséquence, ils ont dû abandonner le contrat d’Iguodala pour des raisons financières. Ils l’ont envoyé aux Grizzlies, qui ne s’attendaient pas à être en lice pour les éliminatoires, et Iguodala a refusé de jouer. Iguodala et Memphis ont convenu qu’il resterait à l’écart de l’équipe pendant qu’elle recherchait les possibilités commerciales. Iguodala voulait un rachat, probablement pour se diriger vers les Lakers, mais cela n’est jamais venu.

Donc, Iguodala s’est entraîné, fait du pilates, médite et boxe en attendant. Il nous a fait une mini tournée de presse avec la première prise d’ESPN et le compte à rebours NBA avant la date limite pour nous le dire. Il a dit que le congé avait peut-être même ajouté un an ou deux à sa carrière.

Ensuite, son nom a été attiré encore plus l’attention. Marre d’Iguodala d’être payé pour ne pas jouer, les jeunes des Grizzlies Ja Morant et Dillon Brooks l’ont appelé dans les médias. “Je ne peux pas attendre jusqu’à ce que nous trouvions un moyen de l’échanger afin que nous puissions le jouer et lui montrer vraiment de quoi parle Memphis”, a déclaré Brooks.

Même quand il ne jouait pas, Iguodala a ajouté de l’huile sur le feu, prouvant que le jeu voulait qu’il revienne.

Iguodala a finalement obtenu ce qu’il voulait

Il ne pourra peut-être plus retourner à Golden State et jouer avec Steph Curry, Klay Thompson et Draymond Green, mais Iguodala entre dans une situation tout aussi bonne, voire meilleure.

Tout d’abord, les Heat sont une très bonne équipe. Ils pourraient même tenter de remporter la Conférence de l’Est. Jimmy Butler et Bam Adebayo jouent au niveau des étoiles, Duncan Robinson et Kendrick Nunn ont été de grandes surprises, et les Heat sont 34-16. Ajouter Iguodala, Solomon Hill et Jae Crowder (qui font tous partie du commerce Heat-Grizzlies) à ce mélange pourrait les amener au niveau suivant.

Deuxièmement, Iguodala a été payé. Genre, gros payé. Il y a trois ans, les Warriors pensaient qu’Iguodala était trop vieux et sujet aux blessures pour donner 16 millions de dollars garantis pendant trois années consécutives. Maintenant, il va au moins gagner 15 millions de dollars lors d’une quatrième saison, avec le potentiel de gagner le même montant l’année suivante. Roi!

Troisièmement, Iguodala peut jouer et vivre à Miami. Miami! Même si le Heat puait, ou perdait simplement au deuxième tour des éliminatoires, Iguodala gagne.