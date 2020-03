Andrés Guardado provoque un creux au Betis après avoir brillé contre le Real Madrid

Andrés Guardado, Milieu de terrain mexicain qui a disputé les 90 minutes Real Madrid, a reçu un diagnostic de entorse à la cheville gauche. Cela ne l’exclut cependant pas pour le match de dimanche prochain contre Séville Sánchez Pizjuán, tel que rapporté par Betis.

VOIR LE DERNIER FOOTBALL NATIONAL ET INTERNATIONAL ICI

Le club bétique avait signalé l’absence de formation du centre marocain Zou Feddal en raison de la fièvre, bien que plus tard elle soit le résultat de tests qui ont été effectués sur Enregistré, qui a terminé une bonne rencontre la victoire bétique contre lui Real Madrid (2-1).

LA CARTE POSTALE! 📸🇲🇽

Aujourd’hui, Don Andrés Guardado a amené Casemiro et le Real Madrid, 33 ans, comme fils et reste à un niveau impressionnant

Le petit prince pic.twitter.com/mXAcGJv6LR

– Analystes (@_Analistas) 8 mars 2020

Dans ce match, le milieu de terrain mexicain a été décisif pour être le auteur du vol du ballon et de la passe à Cristian Tello dans le but de triompher de ceux de Zinedine Zidane. Les Aztèques et Tello ont été acclamés pour leur livraison pendant les 90 minutes.

Depuis son arrivée dans l’équipe de Verdiblanco en juillet 2017, Andrés Guardado Il enregistre deux annotations et 15 passes en 94 matchs joués.

Ce sera mieux ou pire, mais Andrés Guardado toujours dans mon équipe. pic.twitter.com/of3jJdgnfS

– Borja López (@ MiFutbol5) 8 mars 2020