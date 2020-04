Andrés Iniesta fait ressortir son côté le plus favorable et fait don de matériel pour un hôpital d’Albacete

Andrés Iniesta a fait don de 20 lits et de fournitures médicales à un hôpital de sa ville natale, Albacete, spécifiquement pour Hôpital El Perpetuo Socorro. Cela a été rendu public par la famille du footballeur par le biais de son père, José Antonio Iniesta, dans les déclarations pour EFE. Même s’ils l’ont rendue publique aujourd’hui, jeudi, ils ont travaillé sur la compilation de cette aide “plus d’une semaine”, avec laquelle ils espèrent apporter leur grain de sable à la ville et à ses voisins dans la lutte contre le coronavirus.

Jose Antonio Il reconnaît qu’ils n’ont pas voulu fournir les montants exacts qu’il a fournis à l’hôpital susmentionné malgré le fait que le nombre de lits ait transpiré. Son idée est «aider de toutes les manières possibles»Mais qu’ils n’ont pas l’intention de« faire la publicité des quantités, nous le faisons parce que nous comprenons que ayant les possibilités, nous devons prendre soin d’éviter plus de décès».

Malgré le fait que les caves appartenant à la famille Iniesta, le père du joueur, opèrent actuellement dans le Vissel Kobe japonais et ex del Barca, Il affirme qu’ils consacrent actuellement “80% du temps à passer des appels et à gérer l’arrivée du matériel pour en faire don à l’hôpital”. Il parait, Jose Antonio entretient une relation quotidienne avec le chef des urgences de l’hôpital El Perpetuo Socorro, l’agent de santé Joaquín Payá, pour savoir ce qui est le plus nécessaire. Ce dernier vise les “masques FP2, matériau imperméable pour la confection de robes, gants et gels hydro-alcooliques”.

«Nous avons essayé d’acheter des respirateurs, mais il est très difficile de les obtenir car il y a une forte demande. Nous continuerons d’essayer car les avoir ou ne pas les faire peut provoquer des morts “, reconnaît le père du footballeur, qui souligne que maintenant ils ne veulent plus” aider et demander ce que les professionnels de la santé nous disent avoir besoin». Le nombre de morts continue d’augmenter en Espagne avec le record tragique atteint aujourd’hui, plus de 110 000 cas positifs pour le coronavirus. Le nombre de personnes décédées atteint également cinq chiffres (10 003). Dans Albacete, le nombre de positifs est de 2 098 pour les 170 personnes décédées enregistrées jeudi.

Comme Iniesta, il y a déjà beaucoup d’athlètes qui contribuent leur grain de sable à la cause. Le Real Madrid En tant qu’entité, elle a été reconnue pour sa “contribution très importante” par le président de la Communauté de Madrid. Isco Alarcón et Sara Sálamo ont également mené une autre campagne d’aide, ainsi que Sergio Ramos et Pilar Rubio. Les cas d’autres grands athlètes espagnols comme Rafa Nadal et Pau Gasol d’une part, et Fernando Alonso d’autre part sont également mis en avant.