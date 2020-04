Andrés Palop quitte l’hôpital après avoir surmonté le coronavirus

Andrés Palop Il a surmonté l’une des grandes batailles de sa vie. Après que 12 jours après avoir été infecté par un coronavirus, L’ancien gardien de but de Valence et de Séville, entre autres, a été libéré après avoir vaincu le virus et échoué à un nouveau test, ce qui lui permet de rentrer chez lui.

Palop s’est adressé à ses followers via les réseaux sociaux pour transmettre la bonne nouvelle. «Salut les amis. J’ai été admis pendant douze jours à cause du Covid-19 positif. Malheureusement et comme beaucoup de gens, j’ai été infecté et j’ai dû entrer à l’hôpital. Maintenant, je peux déjà dire qu’après quelques jours de mauvais temps et beaucoup d’incertitude, j’ai été testé négatif et je suis déjà chez moi ».

Désormais, l’ancien joueur devra passer deux semaines supplémentaires de confinement à domicile avant de reprendre une vie normale dans un confinement partagé avec le sien. Palop a été admis à l’hôpital 9 de Octubre de Valence souffrant d’insuffisance respiratoire et d’autres symptômes compatible avec le coronavirus, le virus dont il a été infecté et a été admis pendant 12 jours avec le personnel de santé, pour lequel il a également remercié. «Merci beaucoup du fond du cœur à toutes les personnes qui ont pris soin de moi, à ma famille et à tous ceux qui traversent cette situation, restez positifs et ne faiblissez pas. Ça sort.