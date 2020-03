Photo de BRYAN R. SMITH / . via .

De plus, la blague Twitter surmenée de la semaine

Bryan Curtis et David Shoemaker discutent de la montée d’Andrew Cuomo (01:00), la blague surmenée de Twitter de la semaine (18:00), de la façon dont vous et votre site Web non-news pouvez continuer à créer du contenu pendant la pandémie de coronavirus (20: 00), et l’écriture sportive lors de cette urgence nationale (32h30).

