Andriy Lunin: “Je ne sais rien du Real Madrid pour la saison prochaine”

Le gardien de but de 21 ans, que le groupe blanc a pris sur le marché d’hiver de Valladolid afin qu’il puisse avoir une plus grande importance dans la Real OviedoIl ne sait pas où il jouera la saison prochaine. Malgré le contact avec le Real Madrid, Andriy Lunin Il ne sait pas quels sont les plans de la boîte de merengue avec lui. Si cela vous donne une chance lors de la Aréole ou s’il achètera un nouveau portier.

“Je ne sais rien de Madrid pour la saison prochaine; Nous sommes en contact avec le club mais je ne sais rien», A déclaré Andriy Lunin, interrogé à ce sujet dans une interview accordée au Transistor de Onda Cero.

L’Ukrainien a fait allusion à sa première affectation, où il n’avait pas la visibilité attendue lorsque le Real Madrid a donné son feu vert à sa sortie:Pourquoi n’ai-je pas joué à Leganés? Cela doit être demandé au maître, je ne sais pas, j’ai travaillé pour jouer“

“C’était difficile pour moi de ne pas jouer, ni à Leganés ni à Valladolid, je veux continuer à grandir», A-t-il affirmé Lunin. Cependant, le gardien de but voulait clarifier: «Je me sens très bien dans n’importe quel club que j’ai joué en Espagne“

Andriy Lunin a déploré cette saison de ne pas avoir continué au Real Madrid

“Personne ne savait que Keylor Navas quitterait le Real Madrid, il aurait eu l’occasion de rester dans l’équipe», A-t-il déclaré dans des déclarations dont nous avons fait écho à OKDIARIO. Lunin en a profité pour louer son ancien partenaire: «L’attitude de Keylor m’a aidé à me sentir plus à l’aise dans l’équipe. Là, au déjeuner, au dîner, en marchant ensemble, nous avons parlé et cela m’a aidé. Pendant la formation, je me suis aussi approché et je me suis interrogé sur ma situation, Je suis très satisfait des gestes que Keylor a eu avec moi“