Andy Carroll révèle qu'il voulait ÉCHOUER à Liverpool lors d'un déménagement chaotique à Anfield

L'attaquant de Newcastle Andy Carroll admet qu'il était si réticent à rejoindre Liverpool en 2011 qu'il voulait ÉCHOUER le dossier médical.

Le leader, alors âgé de 22 ans, a changé son club d'enfance pour les Reds dans un contrat de 35 millions de livres sterling au début de la décennie, mais n'a pas respecté son prix.

Kenny Dalglish a amené Carroll et Suarez à Anfield en janvier 2011 pour 35 M £ et 22,5 M £ respectivement

Carroll a fait une course effrénée de la date limite à Anfield, apprenant d'abord le déménagement sur Sky Sports News, puis googlant ses nouveaux coéquipiers sur le voyage en hélicoptère.

Et l'Anglais révèle qu'au milieu du chaos, il a réalisé qu'il ne voulait pas vraiment quitter les Magpies.

"J'étais blessé à l'époque, et tout ce que je pense, c'est" S'il vous plaît échouez simplement aux soins médicaux "", a déclaré Carroll, 30 ans, au Daily Mail.

«La minute où je suis monté dans cet hélicoptère, j'ai voulu revenir. Je savais que cela devait arriver. Quel que soit l'âge, je devais revenir sur ce terrain et jouer à nouveau pour Newcastle.

Andy Carroll était une date limite de signature qui n'a pas fonctionné

«Je me souviens d’être parti ici (terrain d’entraînement de Newcastle) dans la voiture de Kevin Nolan parce que des tas de gens étaient dehors. Nous sommes allés chez lui et l'avons regardé à la télévision. J'étais comme, "je ne vais pas". Je venais d'acheter une maison et un chat la veille!

"Mais ensuite, on m'a dit:" Vous partez ", et c'est tout.

"J'aurais préféré rester à l'époque et jusqu'à l'hélicoptère, je pense," Que se passe-t-il? Que suis-je en train de faire?'.

Carroll est de retour à St James’s Park huit ans après son départ

«Mais en regardant en arrière, et comment cela m'a façonné en tant que joueur et en tant que personne, je le ferais honnêtement. J'avais probablement besoin de sortir de la ville pour grandir. »

Carroll a depuis rejoint les Magpies, faisant dix apparitions en Premier League et remportant deux passes décisives, bien qu'il n'ait pas encore marqué lors de son deuxième sort avec le club.

