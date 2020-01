Andy Murray a exhorté à ne pas précipiter le retour et à faire de Wimbledon son «grand objectif» pour 2020

Andy Murray doit s’assurer qu’il est «dans sa meilleure forme» pour Wimbledon ou les Jeux olympiques au lieu de précipiter son dernier retour, explique son ancien entraîneur Alex Corretja.

Après avoir subi une opération de resurfaçage de la hanche début 2019, l’ancien numéro 1 mondial Murray a réussi son retour au tennis au cours du second semestre.

Il a terminé la campagne avec l’Open d’Europe à Anvers, mais s’est ensuite blessé lors de la Coupe Davis et plus tard retiré de la Coupe ATP inaugurale et la open d’Australie.

Le triple vainqueur du Grand Chelem n’a pas encore confirmé quand il reviendra à l’action, mais l’Espagnol Corretja lui a conseillé de plutôt se détendre.

“Andy Murray doit préparer sa saison en se concentrant sur un objectif, un grand objectif”, a-t-il déclaré à ..

«Ce pourrait être Wimbledon ou ce pourrait être les Jeux olympiques. Mais vous ne pouvez pas simplement traverser la saison en pensant que vous allez gagner quelques matchs ici et là, il doit être prêt.

«Je pense que dans cinq ou six mois, il aura eu assez de temps pour être prêt et c’est à ce moment-là que Wimbledon arrivera.

«Ce sera la période, je crois, dont il aura besoin pour être au mieux de sa forme.

«Il aura besoin de plus de matches. Il devra bien réussir à Indian Wells et à Miami, jouer une bonne saison sur terre battue, puis peut-être qu’à Wimbledon, il pourrait retrouver sa forme. »

